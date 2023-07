Harta që zbulon se si do të jetë Bota pas 250 milionë vitesh dhe superkontinenti që do krijohet!

Një hartë e re tregon se si do të bashkohen kontinentet në të ardhmen. Harta, e krijuar nga studiuesit e Universitetit Northwestern, tregon se në 250 milionë vjet, të gjitha kontinentet do të bashkohen për të formuar një superkontinent të ri të quajtur Pangea Proxima. Pangea Proxima do të formohet kur Afrika, India dhe Australia të lëvizin në veri dhe të përplasen me Euroazinë. Kjo përplasje do të bëjë që Himalajet të ngrihen edhe më lart dhe të krijojnë vargmale të reja në Evropë dhe Azi (Toka ka qenë e bashkuar 450 milionë vite më parë dhe më tej u nda në kontinente si pasojë e proceseve sizmike dhe vullkanike).

Klima e Pangea Proxima do të jetë shumë e ndryshme nga dita e sotme. Toka do të jetë më e ngrohtë dhe do të ketë më pak akull në pole. Kjo do të ndryshojë rrjedhën e lumenjve dhe vendndodhjen e pyjeve. Superkontinenti i ri do të ketë gjithashtu një ndikim në jetën e egër. Disa lloje të kafshëve do të zhduken, ndërsa të tjerat do të përshtaten me kushtet e reja. Harta Pangea Proxima është një mjet i dobishëm për të kuptuar se si Toka ndryshon me kalimin e kohës. Gjithashtu na ndihmon të imagjinojmë se si do të jetë bota në të ardhmen.