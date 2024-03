Hëna sjell lajme pozitive, parashikimi i horoskopit për ditën e sotme

Dashi

Të mërkurën me Jupiterin e favorshëm do të jeni të sigurt në dashuri dhe të vendosur në idetë tuaja. Asgjë nuk mund të ndikojë tek ju. Më pas mund të niseni me entuziazëm në projekte dhe aventura të reja. Ka një konkurrencë të madhe në punë. Por ju mund t’i tregoni të gjithëve nga çfarë jeni krijuar.

Demi

Të mërkurën ditë shumë interesante nga shumë këndvështrime. Në dashuri mund të përjetoni emocione të forta dhe të pushtoni një person që ju pëlqen prej kohësh. Në punë shumë planetë ju mbrojnë dhe ju shtyjnë të bëni mirë. Ata që kanë një punë të pavarur mund të fillojnë përsëri në një mënyrë të madhe.

Binjakët

Të mërkurën është e nënshtruar dhe e lodhshme në dashuri, në fakt gjërat nuk po shkojnë ashtu siç do të dëshironit. Mundohuni t’i sqaroni gjërat me partnerin tuaj dhe të gjeni një kompromis nëse ka pasur dallime dhe keqkuptime. Edhe në punë nuk jeni në maksimumin tuaj dhe kjo duket, keni nevojë për durim.

Gaforrja

Të mërkurën do jetë pozitive në dashuri dhe mund të keni një takim interesant, veçanërisht nëse keni disa kohë që jeni beqarë. Nga tani deri në fund të muajit do të ketë lajme të mëdha, jini gati. Në punë mund të krijoni bashkëpunime të reja. Ndoshta do të vijë një propozim që duhet të vlerësohet me kujdes.

Luani

Të mërkurën do të jetë një ditë e çuditshme në dashuri, me dyshime dhe pasiguri. Mendoni se partneri juaj nuk është i duhuri apo nuk ju do mjaftueshëm? Sqaroni veten që të mund ta mbyllni muajin në paqe. Në punë hapen mundësi të reja.

Virgjëresha

Të mërkurën në ditët e ardhshme të këtij marsi takimet do të jenë veçanërisht të favorizuara për beqarët megjithatë, nëse ka pabarazi në çifte, do të ishte mirë të ndaleni dhe të shmangni akuzat apo keqardhjet, edhe sepse kohët e fundit shumë çifteve u ka munguar koha për dashuri dhe ndjenja në përgjithësi. Gjeni kohë për të dashur.

Peshorja

Të mërkurën një ditë e veçantë në dashuri. Ndikimi i Venusit dhe Marsit mund të sjellë përsëri në sipërfaqe një dashuri të vjetër, megjithëse këshilla është gjithmonë të shmangni supat e ngrohura. Në punë keni nisur një rrugë të re që ecën pa probleme dhe shpejt. Me Merkurin në opozitë mund të ketë pasoja.

Akrepi

Të mërkurën Hëna është e favorshme dhe kjo mund të sjellë lajme pozitive. Në punë dikush mund t’ju nervozojë, mbani larg kolegët që duan t’ju pengojnë. Ju mund të bëni një propozim.

Shigjetari

Të mërkurën në dashuri është koha të tregoheni të kujdesshëm dhe të moderoni fjalët tuaja, mund të pendoheni. Sidomos në dashuri, përpiquni të shmangni grindjet dhe diskutimet. Ndiheni pak të çuditshëm, sikur diçka në marrëdhënien tuaj me partnerin po ndryshon. Por kjo është vetëm një ndjenjë, asgjë për t’u shqetësuar.

Bricjapi

Të mërkurën nëse ka pasur debate dhe është më mirë t’i shtyni dhe përballeni me forcë. Diçka nuk shkon në punë, veçanërisht në planin ekonomik. Ndoshta keni shpenzuar përtej mundësive tuaja dhe tani pjata juaj po qan. Zgjidhini çështjet e rëndësishme sa më shpejt të jetë e mundur, pa u shqetësuar.

Ujori

Të mërkurën mund të ketë takime të reja në dashuri. Mos i nënvlerësoni, veçanërisht nëse keni qenë vetëm për një kohë. Nëse ka dikë që ju intereson, dilni përpara pa frikë. Çfarë keni për të humbur? Në punë, ata që kanë punë të papërfunduar do të marrin shumë shpejt përgjigje.

Peshqit

Të mërkurën Hëna në shenjën tuaj sjell me vete një ditë shumë pozitive në dashuri. Ata që janë në një lidhje për një kohë të gjatë mund të mendojnë për të bërë plane për të ardhmen, si martesa apo një fëmijë. Në punë është koha për të rindërtuar gjithçka nga e para. Filloni një projekt të ri dhe demonstroni aftësitë tuaja.