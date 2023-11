Hëna sot do të jetë në favorin tuaj, çfarë kanë rezervuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Të premten rekomandon të luani me pozitivitet dhe të gjeni një ekuilibër midis asaj që dëshironi dhe asaj që mund të bëni. Pavarësisht mendimeve të të tjerëve, është e rëndësishme të ndiqni rrugën tuaj.

Demi

Për ata që kanë lindur nën shenjën e Demit, e premtja ju pret një fazë rikuperimi dhe shprese të re. Është koha për të gjetur stabilitet edhe në marrëdhënie, veçanërisht nëse ka pasur rivalitete për t’u përballur.

Binjakët

Të premten mund të ndihen ende konfuz për shkak të ndikimit të Hënës, por nuk do të ketë turbulenca të mëdha. Është e rëndësishme të mos e merrni gjithçka si ofendim dhe të përpiqeni të mos e shpërqendroni veten shumë nga partneri, pavarësisht angazhimeve tuaja.

Gaforrja

Të premten Hëna do jetë e favorshme dhe marrëdhëniet romantike do të jenë të rëndësishme. Muaji i ardhshëm mund të jetë një kohë e përparimeve të mëdha. Pavarësisht polemikave, këshillohet të buzëqeshni dhe të luani lojën tuaj.

Luani

Të premten disa keqkuptime do të duhet të kapërcehen në çiftet e kahershme. Në të njëjtën kohë, nuk përjashtohet që një person që ju ka bërë të vuani shumë në të kaluarën, të kthehet për t’u shfaqur me të gjitha pasojat ose hakmarrjet e pashmangshme.

Virgjëresha

Të premten disa momente pakënaqësie po vijnë. Është më mirë të shmangni çdo lloj diskutimi sepse dashuria në këtë periudhë nuk është e lehtë të menaxhohet. Duhet pasur kujdes për gjendjen fizike. Kjo na lejon të imagjinojmë se situatat më të vështira, negative në një nivel psikofizik do të fillojnë të zgjidhen vetë.

Peshorja

Të premten kushdo që dëshiron një dashuri të re duhet të veprojë. Venusi në tranzit. Është koha për të zgjidhur çdo problem që ka lindur gjatë muajve të fundit. Për sa i përket punës, do të vijnë disa diskutime. Për pjesën tjetër, gjithçka ose pothuajse gjithçka është kapërcyer, yjet po përgatisin terrenin për një periudhë më të mirë rindërtimi.

Akrepi

Të premten një transport i rinovuar dhe pasionante përfshin histori dashurie. Për mirë a për keq, gjithçka që keni përjetuar ju ka shërbyer për t’ju rritur, për t’ju bërë të kuptoni se ku dhe nëse keni gabuar.

Shigjetari

Të premten ndjenja e gëzuar ju ndihmon të ndiheni më mirë, të lidheni në mënyrë efektive me të tjerët dhe, rrjedhimisht, të tërheqni dashurinë. Kushtojini hapësirë ​​jetës në çift. Do të ketë më shumë mundësi dhe diçka do të lëvizë në muajt në vijim.

Bricjapi

Të premten nëse doni të luani lojën e dashurisë, ditët e fundit të këtij muaji premtojnë mirë. Për sa i përket punës, kur i afrohemi fundit të nëntorit do të kuptoni se disa situata pune po përmirësohen, madje do të jetë e mundur të bashkëpunoni me një person që deri pak kohë më parë dukej si armik.

Ujori

Të premten po vijnë ditë më pasionante. Në një klimë të përgjithshme të dominuar nga impulsiviteti, do të jeni ju që do të bëni diferencën, pasioni juaj mund të shkaktojë histori të reja, të konfirmojë histori nga e kaluara.

Peshqit

Të premten një periudhë kontrasti, është e gabuar të detyrosh situatat ose të parashikosh zgjidhje. Për sa i përket punës, mos dilni kundër një shefi ose një personi që mund të bëjë mot të mirë ose të keq në jetën tuaj.