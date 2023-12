Hetimet e SPAK: Restoranti i aktorit të humorit dyshohet se ka pastruar para për Beqajn

Hetimet e Prokurorisë së Posaçme ndaj ish-ministrit të Shëndetësisë, Ilir Beqaj, kanë zbuluar sesi një numër biznesesh janë përdorur nga ortaku i kreut të Agjencisë për Menaxhimin e fondave me BE për të pastruar paratë, me fatura fiktive shërbimesh.

VoxNews ka siguruar dosjen hetimore në ngarkim të Ilir Beqajt, ku shihet sesi në të paktën sin ë një biznes të gastronomisë, ndihmojnë ortakun e ish-ministrit Beqaj, duke lëshuar fatura për shërbime që në realitet nuk janë kryer.

Në këtë veprimtari është përfshirë restoranti “ME’NAM”, në pronësi të barabartë të shtetasve Fisnik Fili dhe Ermal Mamaqi.

Sipas dokumenteve të Prokurorisë së Posaçme, Fisnik Fili pret fatura për organizimet e eventeve të restorantit “GAZONA” që dyshohet si lidhje e tërthortë e Ilir Beqaj.

Në dosje përmenden me detaje tre episode kur Fisnik Fili i restorant “ME’NAM” pret fatura me vlerë rreth 3.2 milionë lekë të vjetra në total.

Sipas hetimeve të bëra nga SPAK, deri më datë 18 Dhjetor 2023 bashkëpronari i restorantit “ME’NAM”, Fisnik Fili nuk ka bërë blerje të subjekte të treta që në fund paratë t’i kalonin Ermal Kurtulaj.

“Këto fatura rezulton të jenë lëshuar nga shtetasi Fisnik Fili, por në fakt i përkasin restorantit “GZONA” dhe këto veprime janë kryer për qëllim që të fshihet lidhja mes Gzonës dhe shtetasit Ilir Beqaj, që është dhe vetë Drejtuesi i SASPACU-t që monitoron këto projekte”, thotë SPAK.

Kujtojmë se një procedim penal i nisur 6 shtatorin e këtij, regjistruar në ngarkim të Ermal Kurtulajt, koordinatori i projektit EUSAIR, projekt i rëndësishëm i mbështetur nga fondet e Bashkimit Evropian dhe që menaxhohej nga Agjencia Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës (SASPAC), ka bërë që SPAK të ushtrojë kontrollin personal të 8 personave, banesat e 5 prej tyre dhe 5 makina në pronësi të disa prej të dyshuarve.

I përfshirë në hetimin që po bëhet për dyshime për veprat e korrupsionit pasiv të funksionarëve publikë dhe fshehje apo deklarim i rremë i pasurisë është edhe Ilir Beqaj, i cili për gati dy vite drejtoi SASPAC.

