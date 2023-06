HETIMI: Rrezikon 7 vjet burg, apo hiç burg? Pse SPAK nuk do ta ketë të lehtë të akuzojë ish-kryebashkiakun Gjici për “shpërdorim detyre”

Veç largimit nga posti dhe pasojave publike të rastit, a do ketë edhe pasoja penale për ish-kreun e Bashkisë së Kukësit?

Çështja ndaj tij aktualisht ka nisur për akuzën e “Shpërdorimit të detyrës”, vepër penale kjo që parashikohet nga neni 248 i Kodit Penal dhe ka një marsh dënimi deri në 7 vite burgim.

Një burim nga SPAK tha për gazetën DITA se për të provuar këtë akuzë, duhet provuar që seksi është kërkuar nga Gjici si këmbim për favore të supozuara të kërkuara nga gruaja e përfshirë në video.

“Këto favore të supozuara të kërkuara nga shtetasja Alma K. duhet të jenë të lidhura me pozitën zyrtare të Gjicit” – tha burimi.

Deri më tani, as Gjici dhe as Alma K. nuk kanë dhënë indicie që mund të lehtësojnë provimin e kësaj akuze.

Në deklaratën e dorëheqjes, Gjici tha se bëhej fjalë për një lidhje intime që kishte disa muaj që ecte përpara.

Në të njëjtën linjë ka qenë edhe Alma K., e cila u shfaq sot në media duke thënë se video nuk është bërë për shantazh apo favore.

Ajo la të kuptohej se dikush tjetër e ka publikuar, por pa dhënë detaje.

Nëse asnjë nga dy të përfshirët në videon skandaloze nuk do ngrenë pretendime që lidhen me nenin 248 të Kodit Penal, provimi i akuzës për shpërdorim detyre nuk do jetë i lehtë.

Foto: Prokurorja e SPAK, Manjola Kajana dhe ish-kryebashkiaku Safet Gjici

i.b. / dita