Histori e pazakontë nga Spanja, gruas i zhvasin 170 mijë euro për ta ‘martuar’ me Brad Pitt…!!

Një histori e pazakontë vjen nga Granada e Spanjës. Një grua ra viktimë e një mashtrimi, duke përdorur fytyrën e vetë Brad Pitt. Duke përfituar nga fakti se gruaja kishte marrë një trashëgimi, avokati i saj shpjegon se përgjegjësit e mashtrimit po i zbraznin llogaritë e saj pak nga pak, mbi 4 apo 5 muaj të vitit 2022. Gjithçka nisi kur ky person (që ruan anonimitetin) mori një e-mail për t’u bashkuar me klubin e fansave të Brad Pitt. Të jetuarit me nënën e saj, pa fëmijë, pa partner dhe me moshë mesatare, ishte një mënyrë e mirë për të ndjekur personazhin e saj të preferuar, ndërkohë që shoqërohej.

“Erdhi një moment që i thanë se donte të bëhej shoqe me Brad Pitt dhe t’i shkruante. Imagjinoni habinë dhe gëzimin e saj!”, shpjegon për “Ideal” avokati i ankueses. Natyrisht, e gjitha ishte pjesë e një mashtrimi, por letrat filluan të pasonin njëra pas tjetrës. Pikërisht atëherë mashtrimi përkeqësohet: i thonë se Brad Pitt vjen në Spanjë për të filmuar, por më parë i duheshin para në disa llogari që kishte si në vendin tonë ashtu edhe jashtë saj. Së pari, transferta prej disa mijëra eurosh; më vonë, një e madhe deri në 35.000 euro.

Avokati e ka të qartë se klienti i tij ishte mashtruar dhe joshur totalisht: “Ajo u bind se kishte një lidhje me Brad Pitt, se po dilte me të, në fakt e qortoi në disa raste sepse e kishte parë të tillë apo çfarë festivali në shoqërinë e një gruaje tjetër”.

Gruaja nga Granada e kuptoi se çfarë po ndodhte kur ‘Brad Pitt’ i tha se do ta vizitonte në Granada për t’i kërkuar që të martohej me të, diçka që nuk ndodhi kurrë. Deri atëherë, 170,000 euro fluturuan! Megjithatë, ‘kriminelët kibernetikë’ iu kthyen akuzës duke u paraqitur si detektivë që hetonin mashtrime si ky, duke thënë se ata po flisnin në emër të vetë FBI-së. Më në fund, gruaja shkoi në zyrën e këtij avokati që tani tregon historinë dhe bëri denoncimin për të rimarrë të gjitha paratë e humbura. Përveç kësaj, “përtej mashtrimit, mund të ketë neglizhencë të supozuar nga ana e bankës. Ka rregulla për të ndjekur pastrimin e parave që mund të mos jenë respektuar”, thotë ai, teksa aktualisht po kryhet një hetim i gjerë, për të zbuluar edhe raste të tjera.