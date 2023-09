Historike! NASA zbret në SHBA mostra nga asteroidi Bennu, kërcënues për Tokën

Për herë të parë në histori, NASA ka arritur të transportojë një mostër të një asteroidi në Tokë, për të cilin shkencëtarët përgjegjës për kërkimin shpresojnë se do të japë informacion unik për origjinën e jetës dhe formimin e sistemit diellor rreth 4.5 miliardë vjet më parë.

Misioni në të cilin u dërgua kapsula e kthimit e anijes kozmike OSIRIS-REX të NASA-s ka mbërritur në Tokë në mënyrë të kontrolluar këtë të dielë, me afërsisht 250 gramë pluhur dhe mostra shkëmbi nga asteroidi Bennu, i cili kërcënon edhe jetën në Tokë, duke i dhënë fund një udhëtimi shtatë vjeçar.

Shkëmbi i asteroidit është i përbërë nga një material i pacenuar, i cili do të ndihmojë në thellimin e formimit dhe origjinës së sistemit tonë diellor, 4.5 miliardë vjet më parë, dhe ndoshta për origjinën e jetës në planetin tonë. Kjo është hera e parë që NASA ka arritur të sjellë mostra nga një asteroid në Tokë. Agjencia Japoneze e Kërkimit të Hapësirës Ajrore (JAXA) arriti të rikuperonte mbetjet e asteroideve në vitin 2020, por ishte një sasi minimale.

Një udhëtim i gjatë

Pasi plani i planifikuar nga NASA u ekzekutua saktë dhe pas 3 vitesh kthimi, kapsula u ul lehtë me parashutë në orën 14:55 UTC (16:55 me orën spanjolle) në kompleksin Utah Test and Training Range të Departamentit të Mbrojtjes, Shtetet e Bashkuara.

Mostra u mor pasi anija kozmike OSIRIS-REX u ngrit nga Toka në 2016 për të përmbushur objektivin e saj. Në vitin 2029 është planifikuar të hyjë sërish në orbitën e asteroidit për të kryer një mision zbulimi që do të zgjasë 18 muaj.

Kapsula e kthimit arriti në atmosferën e sipërme të Tokës në orën 14:42 UTC (16:42 me orën europiane) me një shpejtësi prej 43,450 kilometra në orë. Dy minuta më vonë, parashuta frenuese e kapsulës u vendos për të ulur shpejtësinë e saj nga shpejtësia hipersonike në shpejtësinë nënsonike. Kur mbetën 1600 metra lartësi për të prekur tokën, u hap parashuta kryesore, me të cilën kapsula zbriti butësisht në sipërfaqe. Pasi të jenë në tokë, mostrat do të zhvendosen në një laborator të posaçëm në Qendrën Johnson të NASA-s, ku do të ruhen dhe studiohen.