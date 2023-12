Horoskopi 21 dhjetor 2023, mësoni parashikimin e yjeve për secilën shenjë

Dashi

Jeta juaj emocionale e cila gjatë javëve të fundit është tronditur nga ngjarje të ndryshme, tashmë jeni në gjendje të përjetoni një periudhë të rëndësishme, një pikë kthese në një drejtim apo në një tjetër. Ndikimi i madh i planetëve të shpejtë mund të shfrytëzohet.

Demi

Për ju ka lindur ose po lind një dashuri. Takimet dhe historitë e reja që sapo kanë filluar janë nën mbrojtjen e një qielli të mirë. Puna gjithashtu shkoi mirë gjatë orëve në vijim.

Binjakët

Të enjten ka diçka që nuk shkon në këtë qiell, e rëndësishme është të mos e lini veten të kapërceheni nga ankthi. Për sa i përket punës, në këtë moment do të jetë e përshtatshme të gjenden njerëzit e duhur për të zbatuar një projekt ndryshimi.

Gaforrja

Gjatë ditëve të ardhshme lëreni ndjenjat negative. Çdo veprim imponues i drejtuar ndaj një personi tjetër madje edhe i drejtë dhe ndoshta i motivuar mund të krijojë energji negative.

Luani

Të enjten, do jeni njerëz shumë krenarë për të pranuar faktin që nuk ndiheni të dashuruar ashtu siç dëshironi. Për sa i përket punës, edhe nëse duhet të përballeni me një periudhë mjaft të lodhshme dhe të komplikuar në marrëdhëniet e bashkëpunimit.

Virgjëresha

Kjo periudhë e vitit do të jetë intriguese dhe emocionuese, nuk ka asnjë arsye për të qenë të shqetësuar dhe të shqetësuar, veçanërisht nëse zemra juaj është vetëm me motin. Do jeni në gjendje të lidhni marrëveshje të rëndësishme.

Peshorja

Po vjen koha ideale që ju të rifilloni një dialog konstruktiv me personin tuaj të zakonshëm ose me fëmijët tuaj. Pasioni është i lartë. Për sa i përket punës, një situatë e veçantë, në një farë mënyre edhe e vrullshme.

Akrepi

Të enjten gjithçka kërkon përpjekje dhe përkushtim. Ndoshta je paksa shumë nervoz. Për sa i përket punës, mbi të gjitha do të duhet të nxirrni në pah artin e diplomacisë.

Shigjetari

Sot është një Venus i veçantë që shoqëron shenjën tuaj, këto ditë mos kini asnjë shqetësim. Megjithatë, do të jeni të papranueshëm dhe kërkues. Për sa i përket punës, fusha e suksesit merr ndikime të drejtpërdrejta dhe shumë stimuluese.

Bricjapi

Të enjten, është e nevojshme të bëni një bilanc të situatës, një javë ideale për të kërkuar qetësinë që i ka munguar prej disa kohësh. Muaji do të jetë bashkëpunëtori juaj kur bëhet fjalë për dashurinë.

Ujori

Ju jeni pak jashtë loje por nuk keni faj. Jeta juaj emocionale dhe dashuritë e reja ndikohen drejtpërdrejt nga këto aspekte, gjatë kësaj periudhe do të keni mundësinë t’i shikoni në fytyrë ata që doni dhe gjithashtu të zbuloni anët e fshehura që nuk prisnit t’i gjenit.

Peshqit

Tani jeni shumë të zënë me punë dhe çështje parash për të menduar për ndonjë gjë tjetër. Problemi është se ju keni përjetuar një fazë agjitacioni të madh për disa javë.