Horoskopi 21 Janar 2024, zbuloni parashikimin e yjeve për ditën e sotme

Dashi

Faza e pasigurisë që keni përjetuar në orët e fundit është ende në vazhdim. Për qetësinë e atyre që ju rrethojnë, gjatë ditës do jeni edhe më të përpiktë dhe më të zhurmshëm se zakonisht. Ju nuk duhet të keni frikë nga tronditjet e mëdha nëse nuk doni t’i shkaktoni ato vetë. Për sa i përket punës, armatoseni me durim përballë angazhimit ndonjëherë urgjent që do t’ju kërkohet.

Demi

Pas një periudhe revolucionesh (madje edhe të rëndësishme), jeni duke u “vendosur”. Mundohuni të gjeni ndonjë diversion me dashurinë tuaj që rrezikon të shkaktojë shpërthimin e disa problemeve. Vazhdoni t’i kushtoni vëmendje financave tuaja. Mund të ecni përpara sepse vendosmëria që po gjeni ditë pas dite ju mbron nga vendimet dhe direktivat.

Binjakët

Kjo që po përjetoni është sigurisht një periudhë më e mirë se ajo e përjetuar në fillim të muajit, ato pak situata të kundërta përjetohen me më shumë vetëdije. Pas pak ditësh Venusi nuk do të jetë më kundër. Prisni edhe disa orë të tjera.

Gaforrja

Emocioni i shkeljes ose “komplikimi” me çdo kusht mund të përfundojë duke të marrë dorën gjatë orëve të ardhshme të këtij janari. Ju duhet të kuptoni se sa e rëndësishme është dashuria. Zgjidhjet më të mira nga mesi i shkurtit.

Luani

Në këto ditë të janarit ka shenja të një rifillimi të mundshëm të dialogut dhe ato duhen respektuar. Ditët fituese ishin veçanërisht ato që ishin pas nesh. Por kujdes, mos e nënvlerësoni një takim shumë të shkurtër. Nëse jeni duke kërkuar për një projekt të ri këtë javë mund t’ju japë intuitën e duhur.

Virgjëresha

Konfirmimi sot mund të arrijë në fund të muajit, një miqësi mund të bëhet diçka më shumë! Mos e përjashtoni mundësinë e një dashurie të re. Për sa i përket punës, transferimeve të zyrës, ndryshimet në vazhdim. Në jetën tuaj gjërat më të bukura dhe rastet më të rëndësishme janë rezultat i meditimeve të duhura.

Peshorja

Të dielën tranziti i favorshëm i Venusit për shenjën tuaj vazhdon. Çdo situatë kritike apo polemika duhet të sqarohet më së voni deri në fillim të shkurtit. Thjesht përgjum. Për sa i përket punës, qielli ofron bashkëpunime të rëndësishme. Shikoni përreth me besim.

Akrepi

Po përpiqeni të gjeni një pikë referimi, më shumë siguri se në të kaluarën. Disa miqësi mund të bëhen diçka e rëndësishme dhe e thellë nëse zemra ka qëndruar vetëm për një kohë të gjatë. Situata në shtëpi përmirësohet dhe ditët më të mira për të provuar rrugë të reja dashurie janë ato të fundjavës. Për sa i përket punës, nëse jeni në pritje të një përmirësimi, do ta merrni në fund të shkurtit.

Shigjetari

Po përjetoni një javë me Venusin në shenjën tuaj, një ngjarje për t’u shfrytëzuar pasi sjell pasion! Duhet përmendur veçanërisht dëshira për të dashuruar, e cila është më e fortë në ditë të caktuara të javës. Sa i përket punës, përvojat e kaluara sjellin sukses dhe sfondin e duhur për punë të reja.

Bricjapi

Edhe pak javë dhe Afërdita do të jetë në shenjën tuaj. Të tjerët, pavarësisht sa mirëkuptues mund të jenë, jo gjithmonë e kuptojnë plotësisht atë që po ndodh brenda jush. Për sa i përket punës, deri në fund të janarit do të mund të merret një çmim i rëndësishëm.

Ujori

Ka ardhur koha e paqes për shumë çifte. Një ngarkesë e dukshme sharmi i ndihmon edhe beqarët, shikoni përreth me besim dhe qetësi. Për sa i përket punës, kjo është koha e duhur për të planifikuar ngjarjet që do të çojnë në aksione të mëdha deri në fund të majit.

Peshqit

Lajme të mira, po përjetoni një periudhë sigurie për ndjenjat tuaja. Marrëdhëniet duhet të konsiderohen me entuziazëm edhe nëse ato nisin vetëm nga një premtim dashurie që ende nuk është konsoliduar. Për sa i përket punës, konfirmimet dhe një bonus i vogël mund të mbërrijnë në fund të muajit në fillim të shkurtit.