Horoskopi 30 Nëntor 2023, parashikimi i yjeve për ditën e sotme

Dashi

Gjatë orëve në vijim mund të të kaplojë agjitacioni dhe ankthi i dëshirës për të bërë gjithçka, edhe nëse në të vërtetë është e pamundur për momentin. Lërini gjërat të rrëshqasin mbi ju nëse provokoheni.

Demi

Një ditë premtuese për sa i përket kontakteve dhe marrëdhënieve falë Hënës në Gaforre. Ju mund të përshpejtoni një projekt të këndshëm ose të vendosni bazat për një lëvizje, në mënyrë që të plotësoni nevojën e mundshme për të filluar nga e para në një vend tjetër.

Binjakët

Ju po shihni ngadalë dritën në fund të tunelit. Në këto 24 orë do të favorizohen veçanërisht profesionistët e lirë dhe ata që punojnë në kontakt me publikun, yjet do të shpërblejnë durimin tuaj ose do të përshpejtojnë “korrjen e frutave” duke pasur parasysh atë që keni mbjellë kohët e fundit.

Gaforrja

Të enjten tregohuni të kujdesshëm në këtë ditë në fund të nëntorit dhe shmangni teprimet. Në orët e para të së enjtes mund të ndjeni ndonjë shqetësim apo shqetësim të vogël fizik, pastaj ka nga ata që ende kanë disa dyshime të shkaktuara nga angazhimet e shumta të kësaj periudhë.

Luani

Ju keni një forcë të lindur në këtë ditë në fund të muajit, pasojë e një periudhe që ju sheh në rritje të madhe në krahasim me javët e fundit në të cilat keni marrë shumë i lodhur. Falë ndikimit pozitiv të Marsit ndiheni gati për të fituar çdo betejë.

Virgjëresha

Të enjten këshilla është të ndaloni për një moment ose të paktën të ngadalësoni ritmin, nëse ankoheni për një problem apo çrregullim fizik, mund të jetë e nevojshme një vizitë te një mjek i specializuar. Gjeni kohë për t’u kujdesur për veten dhe për të menduar për jetën tuaj private, nuk është vetëm punë dhe detyrë!

Peshorja

Ju po vazhdoni të arrini hapin, veçanërisht në dashuri, duke e shpenguar veten në një mënyrë të madhe në marrëdhënien tuaj dhe duke u rikthyer “me forcë” në rrugën e duhur. Shanset për të takuar një person të këndshëm ose ndoshta për të përjetuar emocione të bukura janë shumë të larta.

Akrepi

Koha të filloni të vini në praktikë atë që keni projektuar javët e fundit, është koha t’i thoni “mjaft” teorisë dhe të kaloni në praktikë. Ju kujdeseni shumë për projektet që keni në duar. Dhjetori është pranë nesh dhe do t’ju sjellë një shtysë shtesë. Në çdo rast, premton të jetë një muaj plot kënaqësi.

Shigjetari

Të enjten duhet të gjeni guximin për të përballuar pasojat e asaj që keni bërë kohët e fundit. Dikush nuk u soll mirë ose bëri zgjedhje të këqija. Sido që të jetë, megjithatë, mund të mbështeteni në mbështetjen e njerëzve të dashur për ju dhe në çdo rast nuk ju mungon energjia dhe qartësia e nevojshme për të përballuar vështirësitë.

Bricjapi

Sot do të duhet të jeni veçanërisht të durueshëm, pa këtë cilësi nuk do të keni se si të kapërceni një vështirësi apo një moment negativ. Jeni duke u përballur me pengesa, vonesa dhe pengesa, situata që po ju zemërojnë gjithashtu sepse ju urreni të ndikoheni shumë nga faktorët e jashtëm.

Ujori

Sot mund të mbështeteni në një hënë madhështore që do t’ju lejojë të rikuperoheni fizikisht dhe emocionalisht. Ju duhej vërtet një moment si ky, të paktën 24 orë relaksim dhe psikofizik rigjenerimi.

Peshqit

Të enjten ju pret një ditë e mirë në përgjithësi, pavarësisht nga grupi i planetëve kundërshtarë, në të cilin ndoshta do të jetë e mundur të bëni një kërkesë. Ka nga ata që duan të ndryshojnë punën ose ta bëjnë atë në një vend tjetër, prandaj mendojnë për një transferim, ata që kanë nevojë për më shumë para dhe pret kohën e duhur për të kërkuar një rritje, i cili nuk është shumë i kënaqur me jetën e tij personale dhe po bën një rregullim të përgjithshëm.