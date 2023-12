Horoskopi i datës 3 dhjetor 2023, çfarë kanë rezervuar yjet për ju

Dashi

Gjatë kësaj dite nuk do ketë asnjë lloj rreziku për mungesë ekuilibri. Të gjithë do ju pyesin se çfarë do bëni dhe kjo do ju shpërqendrojë akoma më shumë. Nëse jeni në një lidhje do i rrëzoni të gjitha tabutë dhe do bëni gjithçka që ndjeni pa menduar për atë që do thonë të tjerët. Edhe pse këtë duhet ta kishit bërë prej kohësh nuk është ende vonë. Ju beqarët nga ana tjetër do filloni aventura të ndërlikuara të cilat nuk do iu çojnë askund. Në punë vazhdimësia juaj do varët plotësisht nga mënyra sesi do veproni dhe nga sjellja e kohëve të fundit. Mos shpresoni që gjithçka të rregullohet si me magji, por duhet të bëni vetë përpjekje të mjaftueshme. Mundohuni të stabilizoni buxhetin duke bërë një riorganizim të të ardhurave dhe duke ulur shpenzimet.

Demi

Mungesa e kthjelltësisë do ju bëjë të merrni vendime të gabuara gjatë kësaj dite për të cilat keni për t’u penduar shumë shpejt. Kujdes ju që keni një lidhje dhe i hidhni sytë sa andej këndej. Nëse ai që keni në krah e kupton këtë jo vetëm që do keni debate serioze, por mund të vijnë edhe ndarje. Ju beqarët duhet të tregoheni më realistë dhe t’i merrni gjërat si t’iu vijnë. Mos kërkoni me ngulm asgjë. Në punë do jeni shumë më kompetentë se më parë dhe do mbani përgjegjësi për çdo veprim të ndërmarrë. Mund të keni edhe një karakter disi më autoritar. Në planin financiar do iu jepen mundësi të mira për ta përmirësuar situatën dhe duhet t’i shfrytëzoni.

Binjakët

Pritet që gjatë kësaj dite të keni ide shumë të mira dhe do arrini të sqaroni edhe disa çështje të mbetura pezull prej kohësh. Ju të dashuruarit, në momentet kur jeni me partnerin lërini prapa problemet familjare sepse vetëm kështu do kaloni çaste të këndshme me të. Ju beqarët do përjetoni emocione të shumta falë një takimi impresionues. Nëse ndiheni mirë me të që në takimin e parë, mos e lini t’iu ikë nga duart. Në punë do bëni mirë të ndiqni intuitën dhe nuk keni për t’u zhgënjyer kurrë. Mund të ndryshoni edhe drejtimin për të pasur suksese më të mëdha. Në plasnin financiar do iu duhet të merrni vendime të rëndësishme. Tregohuni të matur dhe do dilni të fituar.

Gaforrja

Gjatë kësaj dite do jeni më gati për të ndryshuar disa zakone të vjetra në mënyrë që jeta juaj të zbukurohet me tepër. Ju të dashuruarit, sot me shumë se kurrë do iu kushtoni rëndësi edhe ndjenjave të partnerit tuaj. Do reshtni së menduari vetëm për vete. Do kujdeseni gjithashtu që ai të ndihet mirë dhe do ia shprehni ndjenjat. Ju beqarët duhet të bëni kujdes të mos filloni menjëherë një lidhje. Njihuni më parë me personin që do takoni dhe mësoni edhe ndonjë të metë të tij. Në punë, Mërkuri dhe Jupiteri do ju shtojë dëshirën për ta zgjeruar fushën e veprimi. Pavarësia që iu është dhënë së fundmi do jetë shumë e vlefshme. Financat do jenë të mira, madje mund të ketë edhe ndonjë përmirësim të papritur.

Luani

Plutoni do ndryshojë mënyrën tuaj të të menduarit dhe të jetuarit sot. Më në fund do mësoni të keni pak më shumë besim tek të tjerët. Nëse jeni në një lidhje, pas problemeve që keni pasur kohët e fundit, sot do gjeni qetësinë e munguar. Do jetë Saturni ai që do ua bëjë jetën edhe më të bukur. Do flisni më shumë dhe më hapur me partnerin. Nëse jeni beqarë, jeta juaj do influencohet nga një planet shume premtues. Një miqësi e vjetër mund të kthehet në dashuri emocionuese. Në punë ka mundësi që rutina t’iu pushtojë dhe do doni të merreni me diçka tjetër. Nëse nuk bëni kujdes me financat do keni probleme shumë të mëdha.

Virgjëresha

Gjatë kësaj dite do jeni edhe më të logjikshëm dhe do arrin i të vendosni çdo gjë në vijë. Probleme serioze nuk keni për të pasur. Marrëdhënia me personin e jetës suaj do bazohet tek bashkëpunimi dhe besimi reciprok. Klima do jetë mjaft harmonike dhe nuk do keni asnjë konflikt. Për ju beqarët ka ardhur momenti më i përshtatshëm për të takuar dikë. Ajo që kaq shumë e keni pritur do ndodhë pikërisht sot. Në punë do jeni shumë kërkues nga vetja dhe asnjëherë nuk do kënaqeni me aq sa do arrini. Në disa momente çdo gjë do ju duket e pakalueshme. Situata financiare nuk do jetë shumë e qëndrueshme prandaj mos jepni hua dhe bëni kujdes edhe me shpenzimet e tepruara.

Peshorja

Urani do ju bëjë alergjikë ndaj kritikave gjatë kësaj dite dhe në disa momente mund të futeni në debate më të tjerët. Nëse keni një lidhje gjërat nuk do ju ecin më së miri. Debatet do jenë të vazhdueshme e madje edhe për gjëra elementare e pa rëndësi për të ardhmen. Kokëfortësia do jetë një nga defektet tuaja më të mëdha. Ju beqaret do jeni shumë të pavendosur kur bëhet fjalë për personin ideal. Do keni një takim, por vazhdimin do e keni vetë në dorë. Në punë mundet të ndërmerrni edhe ndonjë rrezik, por duhet të jeni të ndërgjegjshëm për pasojat që mund të vijnë. Financat do jenë të qëndrueshme.

Akrepi

Sot do e nisni ditën me buzëqeshje, humor të mirë dhe pozitivitet. Do i merrni gjërat si t’iu vijnë dhe nuk do fiksoheni pas detajeve pa vlerë. Venusi planeti i ndjenjave dhe Marsi planeti i dëshirës, do iu sjellin lumturi ju të dashuruarve. Mundohuni ta shfrytëzoni sa më shumë këtë ditë. Ju beqarët do keni tendencë të bëni çmenduria. Kujdes sepse për çdo gabim jeni ju që do i vuani pasojat e kësaj sjelljeje. Në punë shefat do jene mjaftueshëm të kënaqur nga ato që ju do arrini dhe do ju përgëzojnë gjithë kohës. Ata nuk do lejojnë as që dikush t’ua heqë meritat. Sektori financiar do shkojë më mirë sesa pritej edhe pse ju do shpenzoni goxha. Dikush do iu mbështesë mjaft.

Shigjetari

Gjatë kësaj dite mund të ketë edhe momente kur do ju ngrihen nervat, por do qetësoheni shpejt dhe do ecni përpara. Për ju të dashuruarit, edhe pse pasioni nuk do jetë i madh, jeta juaj sentimentale në tërësi do shkojë më së miri. Askush nuk do arrije dot ta prishë qetësinë që ekziston. Ju beqarët nuk do keni fat dhe do ngeleni sërish vetë. Mos u mërzitni sepse shumë shpejt do vijë edhe dita juaj. Në planin profesional do favorizohet komunikimi dhe bashkëpunimi me kolegët kështu që edhe detyrat do i realizoni me mirë e më shpejt. Do ndiheni më të plotësuar tashmë. Bëni pak më shumë kursime sot nëse doni që mos keni probleme të mëdha financiare as nesër.

Bricjapi

Hëna do jetë planeti më i begatë gjatë kësaj dite që do ju sjellë rehati dhe do ju nxitë të keni më tepër besim tek vetja. Buzëqeshja do ju shoqërojë gjithë ditën. Nëse keni një lidhje, marrëdhënia juaj me partnerin do bazohet tek sinqeriteti. Çdo partner do respektojë personalitetin e tjetrit, duke lënë pas dore nocionin e çiftit tradicional. Për ju beqarët dashuria do jetë një çështje e rëndësishme, por sigurisht që vjen pas suksesit profesional dhe krijimit të të gjitha kushteve të nevojshme. Në punë, me Diellin në krah, keni për të kaluar çdo lloj sfide dhe do mund të merrni çdo gjë që kërkoni. Financat priten të jenë të mira, por gjithsesi bëni kujdes me shpenzimet.

Ujori

Sido që t’iu vijnë gjërat gjatë kësaj dite, mundohuni të tregoheni sa më të logjikshëm dhe të kujdesshëm. Mos hidhni asnjë hap pa qenë plotësisht të bindur sepse do përballeni me pasoja të papëlqyeshme. Për ju që keni një lidhje dita do jetë plot kontraste. Nga njëra anë Venusi do të sjellë momente harmonike dhe nga ana tjetër Neptuni do iu bëjë shumë kërkues ndaj partnerit. Mund të lindin edhe kontradikta. Ju beqarët do keni fat në dashuri e do filloni të bëni edhe disa projekte për të ardhmen. Në punë do ju duhet të ushtroni detyrën në kushte vërtet të vështira. Në shumë momente mezi do i zbatoni planet dhe do lodheni tej mase. Ka ardhur koha që financat t’i menaxhoni si duhet. Mos blini absolutisht gjëra të shtrenjta sot.

Peshqit

Hëna dhe Saturni do vënë në pah anën tuaj serioze sot. Do kërkoni që çdo gjë të bëhet ashtu si thoni ju dhe do ju duket vetja të pagabueshëm. Ju të dashuruarit, mund të keni probleme në jetën tuaj në çift sidomos nëse mundoheni të flirtoni me dikë tjetër. Ndryshoni sjellje nëse doni që gjërat të shkojnë mirë. Ju beqarët do të ndikoheni pozitivisht nga planetët. Do jetë një ditë shumë e mirë për dashurinë dhe mund të krijoni një lidhje që do zgjasë. Në punë sido që të vijnë gjërat mirë është të verifikoni gjithçka para se të veproni. Nga ana tjetër nuk duhet as ta ngarkoni veten me gjëra të tepruara. Financat do jenë të qëndrueshme, por gjithsesi mos ndërmerrni më shumë rreziqe sesa duhet.