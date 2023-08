Hulumtimi i Harvardit: Organi “i padobishëm” që na mbron nga kanceri

Shumë njerëz nuk e dinin se ku ishte timusi i tyre, çfarë bënte, etj. Por hulumtimi i ri i Harvardit tregon se organi i madhësisë së arrës në gji luan një rol thelbësor në shëndetin e imunitetit ndërsa plakemi, veçanërisht në parandalimin e kancerit. Studimi krahasoi të dhënat nga pacientët, të cilëve iu hoq gjëndra e timusit me ata që nuk kishin gjetur se pacientët e timektomizuar kishin gati tre herë më shumë rrezik të vdekjes nga shkaqe të ndryshme, duke përfshirë dyfishin e rrezikut të kancerit dhe një rritje më modeste të sëmundjeve autoimune.

Pse timusi ynë zvogëlohet në asgjë ndërsa plakemi?

“Madhësia e rrezikut ishte diçka që nuk do ta prisnim kurrë”, tha David Scadden, profesor i mjekësisë Gerald dhe Darlene Jordan dhe profesor në Departamentin e Qelizave Staminale dhe Biologjisë Rigjeneruese, i cili drejtoi studimin e botuar në The New England Journal.

“Arsyeja kryesore që timusi ka një ndikim në shëndetin e përgjithshëm duket të jetë një mënyrë për të mbrojtur trupin kundër zhvillimit të kancerit.”

“Thymus” është organi që plaket më shpejt, sipas Scadden. Më aktive në rekrutimin e qelizave T gjatë fëmijërisë së hershme, ajo fillon të atrofizohet në indin dhjamor gjatë adoleshencës. Prandaj, për shumë dekada, shkencëtarët supozuan se ajo shërbeu për një qëllim të kufizuar në moshën e rritur. Megjithatë, në vitet e fundit shkencëtarët kanë arritur të dyshojnë se gjëndra e timusit luan një rol të madh në shëndetin tonë ndërsa plakemi, duke vazhduar të prodhojë qeliza T që kontribuojnë në diversitetin e popullsisë totale të qelizave T të trupit.

Duke përdorur të dhënat e pacientëve nga sistemi shëndetësor i SHBA-së, studiuesit në Boston krahasuan evolucionin e pacientëve që i ishin nënshtruar një operacioni kardiotorakal. Rreth 6000 pacientëve nuk iu hoq gjëndra formuan grupin e kontrollit. Rezultatet u krahasuan më pas me 1,146 pacientë, të cilëve iu hoq gjëndra e timusit. Ata që kishin kryer timektomi kishin dy herë më shumë gjasa të vdisnin brenda një 5-vjeçari, edhe kur u morën parasysh faktorë të tillë si gjinia, mosha dhe raca. Ata madje kishin dy herë më shumë gjasa të zhvillonin kancer pas operacionit, e zakonisht ishte agresiv. / Harvard

j.l./ dita