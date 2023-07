I dënuar me 20 vite burg për trafik droge në Itali, GJKKO i sekuestron pasuritë në Tiranë  (Emri)

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar vendosi konfiskimin e pasurive të Vito (Vehap) Bibës, i dënuar me 20 vite burg në Itali për trafik droge.

Nëpërmjet një njoftimi, GJKKO bën me dije se po ashtu janë konfiskuar edhe pasuritë e Englantina Bibës, e dënuar për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike.

Në total janë konfiskuar 9 pasuri, trualle, apartamente e ndërtesa, që tashmë do t’i kalojnë shtetit.

Njoftimi i plotë

Në zbatim të Aktit Normativ Nr.1, datë 31.01.2020, me kërkesë të Prokurorisë së Posaçme, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar me vendimin nr.6 datë 27.01.2023 ka vendosur vendosur konfiskimin e pasurive të subjekteve Vito (Vehap) Biba (i cili me vendimin Nr. SIEP442/2011 date 27.09.2013, të Gjykatës së Bescias Itali, është dënuar me 20 vjet burgim për veprën penale “Trafikimi i lëndëve narkotike”, kryer në pashkëpunim, parashikuar nga Kodi Penal Italian) dhe Englantina Biba (e cila me vendimin nr.45 datë 27.07.2011, të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë është deklaruar fajtore për veprën penale të “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, kryer në bashkëpunim) si dhe personave të lidhur.

Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar me vendimin nr.102 datë 06.07.2023 ka lënë në fuqi vendimin nr.6 datë 27.01.2023 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

Me këto vendime, Gjykatat kanë vendosur konfiskimin e pasurive si më poshtë: