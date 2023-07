I vrari në Lezhë është Nikolin Lekstakaj. Pista kryesore, saga e hakmarrjes për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj

Nikolin Leksakaj, 42 vjeç, është viktima e atentatit të sotëm në Lezhë, rreth orës 19:00. Ai është qëlluar teksa ka qenë duke dalë në këmbë nga një lokal në Lezhë. Vrasja u bë pranë banesës së të ndjerit Ardian Nikulaj. Dyshimet e para janë se Lekstakaj është vrarë për hakmarrje.

Ai u qëllua me armë zjarri nga një makinë në lëvizje në momentin kur po dilte nga bari. Autorëve u është dashur vetëm pak sekonda për ta bërë këtë atentat.

Viktima dyshohet se është djali i Gjergj Lekstakajt, ky i fundit i përfshirë në sagën e hakmarrjes me familjen Nikulaj, hakmarrje e nisur që prej vitit 1997 dhe që sot ka regjistruar edhe viktimën e gjashtë mes fiseve.

Kujtojmë se dy muaj më parë u vra edhe Ardian Nikulaj, biznesmeni politikan që merrej me ndërtime dhe ishte këshilltar bashkiak, teksa hetimet zbuluan se krimi kishte motiv gjakmarrjen, i organizuar dhe porositur nga familja Lekstakaj tek një skuadër me killer portugez dhe ndihmes 3 britanikë, që drejtoheshin nga nipi i fisit Lekstakaj.Policia ka këtë pistë kryesore dhe po vijon hetimet me shoqërime dhe kontrolle intensive.