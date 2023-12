Identifikohet autori i plagosjes me armë zjarri në Shkodër (Emri)

Identifikohet autori i plagosjes së 40-vjeçarit Aleksandër Currit në Shkodër.

Policia tashmë është vënë në kërkim të Dedë Bicit, i cili dyshohet se e ka qëlluar për shkak të një borxhi që i kishte i plagosuri.

‘Në vijim të informacionit të dhënë pak më parë, për plagosjen e shtetasit A. C., 40 vjeç, i cili vijon të jetë në kujdesin e mjekëve, informojmë se si rezultat i veprimeve të shpejta hetimore dhe i informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore, është bërë i mundur identifikimi i autorit të dyshuar të plagosjes, shtetasit D. B., 59 vjeç, banues në Lezhë. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se shtetasi D. B. e ka plagosur shtetasin A. C., për shkak të një borxhi që i kishte ky i fundit. Shërbimet e Policisë po vijojnë kontrollin e zonës, me qëllim lokalizimin dhe kapjen e shtetasit D. B.’- njofton policia.

Një dëshmitare në vendin e ngjarjes tregoi se si ndodhi plagosja e Aleksandër Curajt dhe thotë se pasi ka dëgjuar të shtënat i ka shkuar në ndihmë.

“Unë isha duke lypur dhe i dhashë ndihmën, unë nuk e njoh, e kanë parë të gjithë ngjarjen, ndenji 10 minuta, as 10 minuta, i thashë jepini ndihmë, erdhi polici rrugor dhe i dha ndihmën, në stomak e kishte problemin, këtu e kishte plagën, gjak shumë, në këmbë, unë i dhashë ndihmën e parë, kurrkush nuk i dha, e pashë që ishte…dhe e ndihmova”, tha gruaja.

