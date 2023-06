Insekti që kërcënon njerëzit, sëmundjet që transmeton dhe sekreti i shumimit në vapë e shi!

Në periudhat e paqëndrueshmërisë klimatike, disa specie gjejnë habitatin e tyre optimal për t’u shumëzuar.

Një specie që ka hasur në një polaritet të tillë klimatik ka qenë rriqrat. Në një intervistë me José Antonio Oteo, kreu i Departamentit të Sëmundjeve Infektive në Spitalin de San Pedro de Logroño, EFE ka mbledhur disa nga pasojat e shkaktuara nga prania masive e rriqrave në vendet ku ata jetojnë me qeniet njerëzore. “Po zbulohen specie invazive”, thotë eksperti i sëmundjeve infektive në lidhje me përhapjen e “Haemaphisalis longicornis”, pseudonimi shkencor i të cilit i përgjigjet rriqrës, që me këtë rast i referohet llojit të species që vjen nga kontinenti aziatik.

Megjithatë, referencat e tij të para datojnë në vitin 2017, kur u shfaq në New Jersey (Shtetet e Bashkuara), megjithëse origjina e tij është në Azi (konkretisht në Kinë). Është një artropod jovertebror që mbart sëmundje infektive, prandaj përhapja e tij konsiderohet “rrezik për shëndetin publik”.

Gjendja që eksperti thekson më shumë janë ethet hemorragjike Krime-Kongo. Sipas komunitetit shkencor, vdekshmëria e tij është rreth 30%.

Përveç kësaj, ai e quajti sëmundjen Lyme si një tjetër nga sëmundjet infektive që mund të transmetojë rriqrat aziatikë. Ethe e rëndë me sindromën e trombocitopenisë, e një lloji viral, është gjithashtu e njohur zakonisht. Lidhur me mundësinë e përhapjes së rriqrave, eksperti e lidh me kushtet ekstreme të motit; shirat dhe vapa.