Inteligjenca sociale: Çfarë është dhe si mund ta rrisni?

Një individ që karakterizohet nga inteligjenca sociale është një person që arrin të kuptojë se si ndihen të tjerët dhe nga intuita, di se çfarë të thotë në situata të ndryshme. Mund të konsiderohet si “aftësi njerëzore”, por në fakt ajo çfarë vërtet zotërojnë këta njerëz njihet si inteligjencë sociale.

Ai e përcaktoi atë si “Aftësia për të kuptuar dhe menaxhuar burra dhe gra, djem dhe vajza, për të vepruar me mençuri në marrëdhëniet njerëzore.” Askush nuk lind me intelingjencë sociale, sepse kjo e fundit përfshin një grup aftësish të cilat individi i mëson me kalimin e kohës.

Shenjat e inteligjencës sociale:

Dëgjimi efektiv: Një person që zotëron inteligjencë sociale nuk dëgjon thjesht për t’u përgjigjur, por i kushton vëmendje çfarë po thotë personi tjetër.

Aftësi për të biseduar: Ata kanë aftësi të jashtëzakonshme për të biseduar dhe mund të flasin absolutisht me të gjithë njerëzit. Kanë takt, përshtaten lehtë, janë me humor dhe mbajnë mend detaje rreth njerëzve, gjë e cila bën që biseda të jetë e këndshme.

I kushtojnë rëndësi përshtypjes që lënë te të tjerët: Njerëzit inteligjentë socialë e konsiderojnë të rëndësishme përshtypjen që lënë te njerëzit e tjerë dhe kjo karakteristikë konsiderohet si një nga elementët më të ndërlikuar të inteligjencës sociale.

Si të rrisni inteligjencën sociale?

Kushtojini vëmendje njerëzve që ju rrethojnë: Njerëzit inteligjentë socialë janë vëzhgues dhe i kushtojnë vëmendje njerëzve me të cilët rrethohen. Nëse shihni dikë që ka aftësi të mira për të ndërvepruar me të tjerët, përpiquni të shihni si sillen dhe çfarë thonë.

Punoni për të rritur inteligjencën emocionale: Megjithëse e ngjashme me inteligjencën sociale, inteligjenca emocionale ka të bëjë më shumë me mënyrën sesi kontrolloni emocionet tuaja dhe se si lidheni me të tjerët. Një person emocionalisht inteligjent mund të njohë dhe kontrollojë ndjenjat negative, të tilla si zhgënjimi ose zemërimi, kur është në një mjedis të caktuar shoqëror.

Respektoni dallimet kulturore: Kërkoni informacione për dallimet kulturore, në mënyrë që t’i kuptoni ato. Një person me inteligjencë sociale e kupton që të tjerët mund të reagojnë në varësi të edukimit dhe kulturës së tyre.

Praktikoni dëgjimin aktiv: Zhvilloni inteligjencën tuaj sociale duke punuar në aftësitë e komunikimit gjë që kërkon dëgjim aktiv. Kjo nënkupton se nuk duhet të ndërprisni të tjerët, por t’i dëgjoni ata deri në fund.

Vlerësoni njerëzit e rëndësishëm në jetë: Njerëzit me inteligjencë sociale kanë marrëdhënie të thella me njerëzit që kanë kuptim për ta. Kushtojini vëmendje emocioneve të bashkëshortit/es dhe fëmijëve, miqve, bashkëpuntorëve dhe kolegëve. Nëse i injoroni njerëzit më të afërt, do ta keni të vështirë të lidheni me ta.

