Interi e refuzon Superligën Evropiane

Interi e ka refuzuar krijimin e Superligës Evropiane. Gjykata Evropiane e Drejtësisë vendosi në favor të Superligës Evropiane, e cila mund të fillojë aktivitetin e saj.

E Interi ka dalë kundër kësaj gare përmes një komunikate për media.

“FC Internazionale Milano rithekson besimin e saj se e ardhmja e futbollit evropian mund të garantohet vetëm nga bashkëpunimi ndërmjet klubeve brenda ECA-s dhe në partneritet me UEFA-n dhe FIFA-n. Si shoqëri, ne mbetemi fuqishëm të ankoruar me vlerat që karakterizojnë modelin sportiv evropian dhe jemi të përkushtuar të punojmë së bashku me të gjitha ekipet e tjera të bashkuara nga ECA për të mbështetur këto vlera”, thuhej në komunikatën e tyre.

p.c. / dita