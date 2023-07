Jack Grealish bën tjetër ‘tripletë’, i kalon pushimet me 3 femra…!

Fitimi i Ligës së Kampionëve të UEFA-s mund të mos jetë aq i dobishëm sa besojnë shumica. E nëse nuk e pyesin mesfushorin e Manchester Cityt, Jack Grealish, që kur ngriti ‘Orejonën’ e shumëpritur është pothuajse çdo ditë skandal. Nga ana tjetër, asgjë ndryshe nga ajo që jemi mësuar.

Futbollisti britanik ka dhënë notën në festën me ekipin e tij nëpër rrugët e qytetit dhe më pas ka vazhduar ta bëjë vetë gjatë pushimeve të tij. Fillimisht, ai udhëtoi për në Las Vegas dhe atje u fotografua me një vajzë që nuk ishte e dashura e tij, Rebecca Attwood, në një klub nate. Dhe, ditë më vonë, ai u pa me një grua tjetër të re në Ibiza.

Dhe duket se ishulli Pitiusa po jep shumë, pasi mesfushori tashmë është ‘gjuajtur’ me një femër të tretë. Kjo është Holly Wells, një vajzë 28-vjeçare që ishte në një festë beqarie dhe të cilën futbollisti e përqafoi në mes të klubit të plazhit. Të paktën kështu duket, sepse për momentin nuk ka dashur të prononcohet për këtë çështje.