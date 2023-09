Java Britanike/ DJ vendas dhe britanikë sjellin muzikën elektronike në Tiranë, Veliaj: Bëhuni gati për të kërcyer gjatë gjithë natës

Të gjithë të apasionuarit pas muzikës elektronike në vend do të kenë mundësi që të shijojnë muzikën e DJ më të mirë vendas dhe britanik.

Me rastin e Javës Britanike të Kulturës, Kryetari i Bashkisë Erion Veliaj fton dashamirësit e kësaj rryme muzikore që të bëhen gati këtë të shtunë për të kërcyer gjatë gjithë natës.

“Tirana is calling Rebels. Të gjithë Rebelat e muzikës elektronike në të gjithë Shqipërinë së bashku! Këtë të shtunë, bëhuni gati për të kërcyer gjatë gjithë natës ndërsa ne festojmë javën Britanike në MINUS1. Ne kemi jo vetëm një, por dy artistë nga Britania e Madhe që do t’ju çojnë në një tjetër dimension! Fillimisht, ne kemi Mia Mendi – dyshen dinamike elektronike të fuqisë që do të elektrizojë turmën me rrahjet e tyre marramendëse dhe energjinë infektive. Përgatituni të transportoheni në një dimension tjetër me performancën e tyre të paharrueshme!

Dhe kjo nuk është e gjitha! Jemi të entuziazmuar të njoftojmë se legjendarja Flava D, një nga DJ-të më të mirë të drum në bass, do të jetë në skenë për një natë të paharrueshme. Bëhuni gati për një aventurë muzikore si askush tjetër!Mbështetur nga heronjtë tanë lokalë Edessa dhe Onlooop! Merr grupin tënd dhe shihemi me Rebelat në Minus1”, shkruan Veliaj.