Java e dytë e protestave, studentët e mjekësisë marshojnë drejt Ministrisë së Arsimit

Studentët e mjekësisë, ditën e sotme kanë hyrë në javën e dytë të protestës, ku sot dhe viti i parë është bashkuar në protestë.

Në një intervistë për mediat, një përfaqësues i studentëve ka bërë të njohur vendimet e mëtejshme që do të kryejnë protestuesit në vijim.

Studentët, përvec shfuqëzimit të ligjit kanë paraqitur sot dhe disa pika të tjera lidhur me protestën e tyre, nga përballja me ish-Ministren e Shëndetësisë Ogerta Manasitirliu dhe dorëheqjen e zv.ministres së Arsimit, Albana Tole për deklaratat e saj, sipas studentëve skandaloze, lidhur me protestën.

“Ne duam shfuqëzimin e ligjjit që mban peng diplomat për 5 vite. Nuk kemi asnjë lidhje me pjesën që duam të emigrojnë. Ligjin do ta dërgojmë në Gjykatën Kushtetuese dhe sot do të marshojmë drejt Ministrisë së Arsimit. Duam që ish-ministrja Ogerta Manastirliu të përballet me ne dhe kërkojmë dorëheqjen e zv.ministres së Arsimit Albana Tole”, është shprehur një student në deklaratën e tij.

Pse po protestojnë studentët e mjekësisë?

Për dy javë rresht, dhjetëra studentë të mjekësisë kanë bojkotuar mësimin, duke protestuar para Universitetit të tyre si dhe para Kuvendit, ndërsa sot janë zhvendosur para Ministrisë së Arsimit duke kërkuar anulimin e një projekt-ligji, që parashikon punësimin e tyre të detyruar deri në 5 vjet pas përfundimit të studimeve. Projekt-ligji u kërkon studentëve të mjekësisë që të nënshkruajnë një marrëveshje, sipas të cilës, ata do ta tërheqin diplomën e studimeve pas një punësimi 5-vjeçar në sistemin shëndetësor shqiptar. Por studentët deklaruan gjatë protestës, që nëse nisma nuk anullohet, ata do të bojkotojnë vitin akademik. Projekt-ligji parashikon një marrëveshje me studentët e Mjekësisë, që ata të punojnë deri në 5 vite brenda vendit pas përfundimit të studimeve, në sektorin publik dhe atë privat. Edhe diplomën ata mund ta marrin vetëm pas punësimit 5 vite në sistemin shëndetësor shqiptar pas mbarimit të studimeve.

j.l./ dita