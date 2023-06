Jeta private e Freddie Mercury, dorëshkrimet e këngëve dalin në ankand

“Bohemian rhapsody” e Queen fillimisht u titullua “Mongolian rhapsody”. Një draft i hershëm i këngës së famshme nga Freddie Mercury, i cili vdiq në Londër në 1991, tregon se ylli i rock-ut fshiu “Mongolian” dhe zëvendësoi titullin tashmë të famshëm. Këto të dhëna dalin nga një seri dorëshkrimesh të Mercuryt që Sotheby’s do t’i ofrojë për ankand në Londër në fillim të shtatorit të ardhshëm.

Dorëshkrimet e një gjeniu

Koleksioni i pazbuluar kurrë më parë i teksteve të shkruara me dorë të këngëtarit Mercury për hitet e pavdekshme të Queen do të zbulohet për herë të parë këtë fundjavë në Sotheby’s në Nju Jork, përpara se të shfaqet në Los Anxhelos dhe Hong Kong. Dorëshkrimet do të kthehen më pas në Londër si pjesë e një ekspozite njëmujore në gusht, përpara gjashtë ankandeve të titulluar “Freddie Mercury: A world of his own”, që do të zhvillohen nga 6 deri më 8 shtator.

Pesëmbëdhjetë faqe sekrete

Këto faqe të shkruara me dorë zbulojnë gjenezën e një liste të këngëve të Queen – shumica të lindura gjatë një shpërthimi të krijimtarisë së madhe në mesin e viteve 1970 – të cilat, pothuajse pesëdhjetë vjet më vonë, vazhdojnë të rezonojnë në kulturën bashkëkohore: ndër këto, “Don’t stop me now”, “Somebody to love”, “We are the champions” dhe ylli i të gjithëve, një fenomen që ka rezistuar “Bohemian rhapsody”, ku zbulohen sekretet e saj në pesëmbëdhjetë faqe të jashtëzakonshme tekstesh dhe melodish, madje duke zbuluar një titull alternativ të mundshëm të këngës.

“Në shtrirje, cilësi dhe origjinë të jashtëzakonshme, gjithë tekstet ofrojnë një vështrim të paparë në mendjen krijuese të një prej kantautorëve më me ndikim të shekullit të 20-të”, shpjegon Sotheby’s.

“Udhëtim për të zbuluar zemrën e Mercuryt”

Të gjitha faqet autografike dalin drejtpërdrejt nga koleksioni personal i artistit, i mbajtur në shtëpinë e tij të dashur në Londër, “Garden Lodge” në Kensington, që kur ai jetonte atje. Së bashku dorëshkrimet, thekson një zëdhënës i Sotheby’s, “na çojnë në një udhëtim për të zbuluar zemrën e Mercury-t si një artist krijues, duke ofruar pamje të formave alternative që mund të kishin marrë këto këngë më të famshme dhe madje në një faqe të pabotuar më parë i paraprihet marrëveshjes së parë të regjistrimit të Queen, duke zbuluar ide për këngë që nuk janë publikuar kurrë”.

Kurora dhe manteli

Shtëpia e ankandeve Sotheby mori disa javë më parë nga Mary Austin, një mike e Mercury, detyrën për të nxjerrë në shitje koleksionin personal të këngëtarit të Queen. Ndër objektet memoriale që do të dalin në ankand do të jetë edhe kurora dhe pelerina e veshur nga Mercury për performancën e fundit të “God Save The Queen” gjatë turneut të fundit të Queen në 1986; teksti i shkruar me dorë i “We are the champions”, teksti me autograf i “Killer queen”; një xhaketë ceremoniale e stilit ushtarak; një krehër i vogël mustaqesh argjendi nga Tiffany; syze rozë në formë ylli. Këto janë disa nga objektet e mbajtura deri më tani në rezidencën e yllit të rokut në Londër.

Garden Lodge

Për gati 30 vjet, Garden Lodge (jo i aksesueshëm) ka mbetur pothuajse tërësisht ashtu siç e la Mercury në kujdesin e Austin: nga pikturat viktoriane dhe veprat frymëzuese në letër nga artistët më të mëdhenj të shekullit të 20-të deri te shembujt më të mirë të artit të qelqit dhe objekte të tjera të shkëlqyera; nga pëlhurat e jashtëzakonshme dhe veprat me vlerë që kërkoi gjatë udhëtimeve të tij në Japoni, deri te objektet më të vogla e më personale që ishin një pjesë kaq e rëndësishme e jetës së tij të përditshme.

Ekspozita

Këtë verë, objektet e shtëpisë do të zbulohen për herë të parë për publikun në një ekspozitë e cila do të hapet në Londër më 4 gusht dhe do të përfundojë më 5 shtator, në ditëlindjen e 77-të të Mercuryt.

Ankandet

Gjashtë ankandet e dedikuara që do të pasojnë do të drejtohen nga një shitje personalisht më 6 shtator, në të cilën do të ofrohet një seksion përfaqësues i objekteve më të rëndësishme të koleksionit. Dy ankande të tjera ballë për ballë do të pasojnë më 7 dhe 8 shtator: i pari kushtuar Merkurit në skenë, i dyti jetës së tij në shtëpi dhe objekteve që ai i donte dhe me të cilat jetonte në Garden Lodge. Paralelisht do të zhvillohen tre ankande online, njëri që nxjerr në pah dashurinë e tij të thellë për Japoninë dhe dy të tjerët, “Crazy little things”, në dy pjesë, të cilat paraqesin një seri eklektike objektesh kurioze që ishin pjesë e përditshmërisë së Mercuryt.

Pjesët e çmuara

Ndër gjërat kryesore të gjashtë ankandeve është një portret i piktorit francez Jacques Tissot, i cili ishte vepra e fundit e artit e blerë nga Mercury, një muaj para vdekjes së tij: vlerësohet se mund të shitet nga 400,000 deri në 600,000 paund. Një tjetër pikë kryesore e shitjes do të jetë teksti i këngës i Freddie Mercury-t, i shkruar me dorë, i një prej himneve më të mëdhenj të Queen, “We are the Champion”, i kompletuar me harmoni dhe akorde, të shkruara në nëntë faqe (vlerësohet 200,000-300,000 £).Teksti i Killer Queen, i shkruar në një fletë të vetme letre në vitin 1974, pritet të shitet për 50,000-70,000 £.

Libri

Ankandi do të shoqërohet me publikimin e një libri, një vëllim përkujtimor që sjell në jetë historinë e Freddie Mercury dhe objektet që e rrethonin.

Mary Austin

19-vjeçarja Mary Austin dilte me kitaristin e Queen-it, Brian May, kur u takua për herë të parë me Mercury-n në vitin 1970. Ata u transferuan së bashku dhe qëndruan të afërt, edhe pasi ai i tha asaj se ishte homoseksual. Ajo u kujdes për të kur ai u dobësua pasi u prek nga sëmundja e SIDA-n. Mercury tha një herë për Austin, “Unë nuk kam shumë njerëz për t’u drejtuar. Dhe e vetmja, është Mary.” Natyrisht e turpshme dhe e vetmuar, Austin ka folur rrallë në publik që kur Mercury vdiq.

Një vendim i vështirë

Mary Austin, e cila gjatë tridhjetë viteve të fundit është kujdesur për shtëpinë e yllit të rock-ut në Londër dhe gjithçka në të, tha në një deklaratë të publikuar nga Sotheby’s: “Për shumë vite kam pasur gëzimin dhe privilegjin të jetoj e rrethuar nga të gjitha gjërat e mrekullueshme që Freddie e kërkonte dhe e donte.

Por vitet kanë kaluar dhe ka ardhur koha që unë të marr vendimin e vështirë për të mbyllur këtë kapitull shumë të veçantë të jetës sime. Ishte e rëndësishme për mua ta bëja atë në një mënyrë që mendoja se do të donte Freddie dhe nuk kishte asgjë që ai donte më shumë se një ankand. Fredi ishte një koleksionist tepër inteligjent, i cili na tregoi se ka bukuri, argëtim dhe bisedë në çdo gjë; Shpresoj që kjo të jetë një mundësi për të ndarë të gjitha aspektet e shumta të Freddie, publike dhe private, dhe që bota të kuptojë dhe festojë më mirë shpirtin e tij unik dhe të bukur. /La Repubblica/

