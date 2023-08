Jetoi rreth 40 milionë vite më parë, zbulimi tregon se është kafsha më e rëndë në histori

Shkencëtarët zbuluan të mërkurën fosilet e një balene të hershme në Peru të quajtur “Perucetus colossus”, që jetoi rreth 38-40 milionë vjet më parë, gjatë epokës së Eocenit.

Bëhet fjalë për një krijesë 20 metra e gjatë dhe me një masë që mund të arrinte 340 tonë, një masë që do të tejkalonte çdo kafshë tjetër të njohur duke përfshirë balenën e sotme blu dhe dinosaurët më të mëdhenj. Ajo u zbulua nga një grup paleontologësh, të cilët gjetën këtë paraardhës të balenave dhe delfinëve me kocka të mëdha dhe jashtëzakonisht të rënda.

“Karakteristika kryesore e kësaj kafshe është sigurisht pesha ekstreme, e cila sugjeron se evolucioni mund të gjenerojë organizma që kanë karakteristika që shkojnë përtej imagjinatës sonë”, tha paleontologu Giovanni Bianucci nga Universiteti i Pizës në Itali, autori kryesor i hulumtimit të botuar në revistën “Nature”.

Skeleti i pjesshëm i Perucetus u gërmua në një shkretëtirë bregdetare të Perusë jugore, një rajon i pasur me fosile balenash. Ai përbëhen nga trembëdhjetë rruaza, katër brinjë dhe një pjesë e legenit. Kockat voluminoze, ishin jashtëzakonisht të dendura dhe kompakte. Kjo karakteristikë, e quajtur “pachyosteosclerosis”, mungon në grupin që përfshin balenat, delfinët dhe derrat, por është e pranishme te sireniat, një grup tjetër gjitarësh detarë duke përfshirë manatees dhe dugongs

Vetëm masa e saj skeletore u vlerësua midis 5 dhe 8 tonë, sa dyfishi i asaj të balenës blu.

Nuk u gjetën mbetje kafke apo dhëmbësh, duke e bërë më të vështirë interpretimin e dietës dhe stilit të jetesës së saj. Studiuesit dyshojnë se Perucetus jetonte si një kafshë që ushqehej afër fundit të ujërave të cekëta bregdetare.

Zbulimi i Perucetus premton të rishkruajë një kapitull të ri në historinë e balenave.

p.k\dita