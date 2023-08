Juventus e nis me ‘marshin’ e tretë. Lazio për turp, e përmbys Lecce!

Fitore e pastër e Juventusit në javën e parë të Serisë A. Bardhezinjtë mposhtën thellë 0-3 Udinesen, duke e vulosur suksesin që në pjesën e parë me golat e Chiesas, Vlahovicit dhe Rabiot.

Juventusit i mjaftuan më pak se dy minuta lojë për të zhbllokuat sfidën me Udinesen në Friuli. Një gabim në qarkullimin e topit në fazën mbrojtës i kushton rëndë skuadrës vendëse: topin shkon në këmbët e Chiesas, që godet fuqishëm, rrafsh me tokën, nga jashtë zonës, duke tundur rrjetën, 1-0. Bardhezinjtë thelluan epërsinë me Vlahovic në minutën e 20-të, falë një penalltie të akorduar për prekje të topit me dorë, 0-2.Juvetusi mbyll illogaritë me Udinesn që në fundin e pjesës së me parë, kur Rabiot realizoi golin e tretë.