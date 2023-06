“Ka formën e koteles së qeshur”, ESO publikon foton spektakolare të nebulozës së galaksisë sonë (aty ku krijohen yjet e rinj)

Për të shijuar hapësirën e jashtme nuk është e nevojshme të keni instrumente profesionale, ose të aksesueshme vetëm për shkencëtarët prestigjiozë. Nga shtëpia juaj, falë teleskopëve astronomikë për fëmijë dhe të rritur, ju mund të shijoni qiellin e natës çdo natë të vitit. Nuk do të keni mundësi të shijoni mjegullnajat kozmike (nebulozat), si kjo në foto.

Sipas informacionit të publikuar nga Observatori Jugor Evropian, falë ndihmës së teleskopit VLT Survey, u kap një pamje spektakolare e nebulozës të vendosur në Rrugën e Qumështit, galaktikën tonë, e cila ka rezultuar të jetë një pikë lindjeje yjore me një madhësi të përafërt prej 150 vjetësh dritë dhe ndodhet rreth 15000 vite dritë nga Toka. Mjegullnaja është pagëzuar me emrin Sh2-284, megjithëse pamja e saj që të kujton një ‘mace kotele të buzëqeshur’ i ka sjellë tashmë famë botërore. Ky cep i galaktikës është i aftë të krijojë yje të rinj, kur yjet më të rinj përzihen me pluhur dhe gaz. Rajoni ndodhet në konstelacionin e Monoceros.

Të vendosur në qendër të pjesës më të ndritshme të mjegullnajës, poshtë ‘hundës së maces’, ne shohim një grup yjesh të rinj të njohur si Dolidze 25, që prodhojnë sasi të mëdha erërash të forta dhe rrezatimi. Rrezatimi është mjaft i fuqishëm për të jonizuar hidrogjenin në re, duke prodhuar shkëlqimin e tij portokalli dhe të kuqërremtë. Pikërisht në re si këto qëndrojnë blloqet e ndërtimit të yjeve të rinj.