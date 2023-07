‘Ka më shumë botë ujore nga sa mendonim’, shkencëtarët: Mund të jemi më me fat nga sa mendonim!

Askush nuk po heq dorë ende nga planeti ynë, megjithëse ndonjëherë mungesa e veprimit për ndryshimin e klimës mund t’i bëjë disa prej nesh të ndihen të dënuar. Shkencëtarët megjithatë po kërkojnë në mënyrë aktive për ujë në ekzoplanetë dhe hënë dhe ata thonë se ne mund të jemi më me fat sesa menduam fillimisht.

Një studim i kohëve të fundit zbuloi se ka më shumë ekzoplanetë të ngjashëm me Tokën përtej sistemit tonë diellor me ujë të lëngshëm sesa menduam më parë, që do të thotë se kemi më shumë gjasa të gjejmë jetë në ato planete të huaja.

Studimi i rishikuar nga kolegët, i botuar në Nature, u prezantua nga studiuesja kryesore Dr Lujendra Ojha në konferencën e gjeokimisë Goldschmidt në Lyon, Francë, të mbajtur midis 9 dhe 14 korrikut. Ai zbuloi se, edhe në planetët ku uji i lëngshëm nuk ekziston dhe kushtet nuk janë ideale për të qenë në sipërfaqe, shumë yje kanë kushte gjeologjike që e bëjnë atë të përshtatshëm për daljen e ujit të lëngshëm përfundimisht.

Studimi u fokusua në planetët që orbitojnë rreth llojit më të zakonshëm të yjeve, M-xhuxhët, të cilët përfaqësojnë 70 % të yjeve në galaktikën tonë të Rrugës së Qumështit. Këta janë yje të vegjël që janë shumë më të ftohtë se Dielli rreth rrotullimit të Tokës.

Edhe në planetët që kanë sipërfaqe të ngrira dhe ku temperaturat janë shumë të ftohta që uji i lëngshëm të ekzistojë në sipërfaqe, shkencëtarët mendojnë se oqeanet mund të fshihen nën të, të cilët mund të lëngëzohen me nxehtësi të mjaftueshme nëntokësore.

Para studimit të fundit, shkencëtarët mendonin se rreth një planet shkëmbor në çdo 100 yje do të kishte ujë të lëngshëm. Ka midis 100 dhe 400 miliardë yje në galaktikën tonë, sipas vlerësimeve të shkencëtarëve dhe kjo mund të jetë një nënvlerësim pasi disa mund të jenë të vështira për t’u dalluar.

Sipas studiuesve, edhe disa zona të ngrira të planetit tonë, si Antarktida dhe Arktiku Kanadez, përmbajnë ujë të lëngshëm pavarësisht temperaturave të ftohta, falë rrezatimit në thellësi të Tokës. E njëjta gjë mund të ndodhë tani në polin jugor të Marsit, mendojnë ata.

NASA do të nisë një mision flamuri në një hënë të tipit “botë akull” në vitin 2024, sipas vlerësimeve të fundit, me Europa Clipper.

Anija kozmike pritet të arrijë dhe të rrotullohet rreth hënës së Jupiterit Europa në vitin 2030, ku do të kryejë zbulim dhe hetim nëse bota e akullt mund të ketë kushte të përshtatshme për jetën nën koren e saj të akullt.