Rusia i ka thënë lamtumirën e fundit ish-kreut të Grupit Wagner, Yevgeny Prigozhin, në një varrim që u bë në një varrezë të vendosur në periferi të Shën Petersburgut. Një ngjarje në të cilën nuk ka marrë pjesë presidenti i Rusisë, Vladimir Putin.

“Pjesëmarrja e presidentit nuk është planifikuar”, transmetoi zëdhënësi i presidencës ruse, Dmitri Peskov në një konferencë për shtyp ditë më parë, në të cilën ai siguroi se gjithçka që lidhet me funeralin e oligarkut rus është përgjegjësi e familjes së tij. Siç ishte planifikuar, Putin nuk ishte i pranishëm në funeralin e liderit të grupit të mercenarëve, kyç në kapjen e Bakhmutit dhe i cili vdiq në një aksident avioni për të cilin nuk dihen shkaqet, si dhe autori që shkaktoi të njëjtën gjë.

Nga Kremlini pohuan se ai nuk shkoi në varrimin e Prigozhin, sepse ka një orar “shumë të ngarkuar”. Po kështu, nga Moska mohuan çdo përfshirje të mundshme të presidentit rus në rrëzimin e avionit të javës së kaluar, si dhe një urdhër hipotetik nga vetë presidenti. “Këto janë spekulime perëndimore. E gjitha është një gënjeshtër”, theksuan ata.

Duhet të theksohet se presidenti rus dhe Prigozhin kishin një lidhje që u bë e dukshme në politikën ruse vitet e fundit. Edhe pse jo një marrëdhënie shumë publike personale, udhëheqësi i Wagner ishte një individ që ishte i afërt me rrethin e Putinit dhe luajti një rol në disa aspekte kyçe të politikës dhe ekonomisë së Rusisë.

Megjithatë, marrëdhënia ndryshoi me tensionet që u ngritën midis Grupit Wagner dhe udhëheqjes së ushtrisë ruse gjatë pushtimit të Ukrainës për shkak të mungesës së furnizimit me armë, si dhe me përpjekjen e dështuar të organizatës për rebelim në territorin rus. Më në fund, trupat që po përparonin drejt Moskës u tërhoqën në qytetin e Rostovit, duke shkaktuar dështimin e tentativës së kryengritjes kundër qeverisë ruse.