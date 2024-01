“Kam vrarë atë që më helmoi fëmijën”, dalin fotot e viktimës dhe autorit në Volos

Detaje të reja kanë dalë nga ngjarja e rëndë në Volos të Greqisë, ku 50-vjeçari shqiptar Fatmir Talellari ka vrarë kunatin, pasi ky i fundit abuzonte seksualisht me vajzën e tij.

Mësohet se pasi 18-vjeçarja i ka treguar familjes së saj, abuzimin që kishte nga daja prej 9 vitesh, 50-vjeçari ka blerë një armë gjahu.

Vajza ishte mbajtur nën presion psikologjik prej Erjon Pelivanit, madje ai kohët e fundit e kërcënonte se do të publikonte foto dhe video gjatë akteve intime që ata kishin së bashku.

Pasi bleu armën, Talellari i kërkoi bashkëshortes së tij t’i kërkonte të vëllait të vinte ta ndihmonte për një punë.

Pasi të dy burrat dolën në aksin që lidh Volosin me fabrikën e çimentos, në një shesh të izoluar autori fiku makinën dhe pasi nxorri armën e qëlloi viktimën në fytyrë duke e lënë të vdekur në vend.

Mbas rrëfimit të autorit forcat e policisë shkuan në vendin që ai iu tregoi dhe gjetën trupin e viktimës.

Autori do të dërgohet në gjykatë për masë sigurie ndërse gjatë orëve në vazhdim pritet të merret në pyetje edhe viktima tjetër e kësaj tragjedie, vajza 18-vjeçare e autorit e cila pritet të tregojë detaje rrëqethëse të vuajtjeve të saj nga kunati i 50 vjeçarit që vajza e tij e thërriste ‘dajë’.

Autori ka treguar se është takuar me vëllain e gruas së tij të dytë pranë fabrikës AGET në zonën e Volos rreth orës 19:45 të pasdites së të martës.

Me të mbërritur në vendngjarje, pas një debati që ka pasur me të, autori e ka goditur 33-vjeçarin me tytën e pushkës në fytyrë dhe kur i riu ka tentuar t’ia heqë armën, e ka qëlluar për vdekje me një plumb të vetëm.

Kur e gjeti Policia, mësohet se 50-vjeçari u tha duke qarë se “kam vrarë njeriun që më helmoi fëmijën”.

Viktima ka rënë i vdekur me një plumb të vetëm. Nuk dihet ende se ku është goditur në trup.

