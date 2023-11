Kapen me mallra kontrabandë, 2 të arrestuar në Vlorë. Në kërkim 2 doganierët që lanë kamionin të kalonte në Kakavijë

Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare, në vijim të punës për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e kontrabandës së mallrave, si rezultat dhe i administrimit të menjëhershëm të informacioneve të siguruara nga inteligjenca informative, se dy shtetas kishin kontrabanduar nga shteti grek në vendin tonë, me kamion, sasi të konsiderueshme mallrash, organizuan dhe finalizuan, operacionin policor të koduar “Tranzit 2″. Si rezultat i këtij operacioni, u vunë në pranga shtetasit O. Gj., 35 vjeç, dhe R. S., 47 vjeç, banues në Vlorë. Këta dy shtetas u kapën në flagrancë, në vendin e quajtur “Rrethrrotullimi i Nartës”, teksa transportonin me kamion, me qëllim shitjen, mallra të ndryshme, të papajisura me faturat tatimore apo me deklaratat e origjinave, me vlerë 30 000 euro. Mallrat dyshohet se janë kontrabanduar nga Greqia në vendin tonë, duke kaluar nga pika doganore e PKK Kakavijë, pa kryer procedurat e zhdoganimit. Mallrat u sekuestruan me cilësinë e provës materiale, së bashku me kamionin”, thuhet në njoftimin e policisë.