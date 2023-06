Kapet në Itali peshku i rekordeve, 9 metra i gjatë. Peshkatari rrëfen se u përlesh me të për 40 minuta

Një mustak i madh 9 metra i gjatë, është kapur në Itali, në atë që mund të jetë një rekord i ri botëror. Alessandro Biancardi, një anëtar i ekipit të peshkimit Madcat Italy, kapi mustakun teksa po peshkonte në lumin Po, lumi më i gjatë në Itali.

Madcat është një kompani evropiane që krijon dhe shet pajisje peshkimi dhe mbështet peshkatarët që kapin peshq të mëdhenj. Biancardi shkroi në faqen e internetit të Madcat se dita e kapjes filloi si një ditë normale peshkimi. Ai vendosi të përdorte një teknikë peshkimi me rrotullim, ku një peshkatar përdor shufra dhe rrota rrotulluese për të hedhur joshje për të tërhequr peshqit me lëvizjen. Ai ndjeu një “kafshim të fuqishëm” nga uji dhe pasoi një përleshje, teksa e ndoqi peshkun për rreth 40 minuta mes rrymave dhe pengesave të zhytura.

Përfundimisht, ai doli nga uji, në atë që ai tha se ishte mustaku më i madh që kishte parë ndonjëherë. “Kam arritur me qetësi të luftoj atë që e ndjeja si një peshk parahistorik”, shkroi Biancardi në faqen e internetit të Madcat. Pasi u përpoq të kapte gojën e peshkut, Biancardi përfundimisht shkoi në ujë të cekët për të kapur peshkun, i cili më në fund funksionoi pas disa përpjekjeve.

Biancardi vendosi të mos e peshonte peshkun nga frika e stresit që mund t’i shkaktonte kafshës së madhe dhe vendosi ta lëshonte përsëri në lumë “duke shpresuar se mund t’i jepte një peshkatari tjetër të njëjtin gëzim që më dha mua”.

Peshku u mat zyrtarisht me 10 dëshmitarë të pranishëm dhe u dërgua në Shoqatën Ndërkombëtare të Peshkut të Lojërave, e cila dokumenton rekorde botërore në lidhje me peshqit. Sipas faqes së internetit të IFGA-së, rekordi aktual i të gjitha-track për një mustak është 297 paund dhe 9 ons i kapur në lumin Po në 2010. Field and Stream raportuan në vitin 2010 se peshku aktual i rekordeve botërore ishte diku te 5 metra i gjatë.