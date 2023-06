KAS vendos rinumërimin e votave për kryetar bashkie në Belsh

Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve (KAS) do i kërkojë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rihapjen e kutive të votimit për Bashkinë e Belshit.

Vendimi është marrë në mbledhjen e zhvilluar këtë të hënë, ku kërkesën e kanë bërë dy anëtarët e KAS-it, Ledio Braho dhe Elvis Çela.

Ndërkaq, KAS-i vendosi të rrëzojë kërkesën e koalicionit “Bashkë Fitojmë” për kqyrjen e fletëve të votimit, të vlefshme dhe të pavlefshme për këtë bashki.

“KAS, pasi u tërhoq për vendim, me shumicë votash vendosi rrëzimin e anskuesit të subjektit zgjedhor, të koalicionit “Bashkë Fitojmë”, në lidhje me kqyrjen e provave që janë të gjithë fletët e votimit, të vlefshme dhe të pavlefshme për zgjedhjet për Bashkinë Belsh. Megjithatë, meqënëse kërkesa e subjektit ankimues, ishte bërë në bazë të nenit 136, pika 1, shkronja C e Kodit Zgjedhor, dy anëtarë të KAS, unë dhe Elvis Çefa, i kërkojmë KQZ-së të paraqesë në cilësinë e provës, të gjitha kutitë e votimit për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore të datës 14 maj për Bashkinë Belsh dhe të gjithë kutitë e votimit që kanë të bëjnë me kryetarin e bashkisë. Seanca për shqyrtimin e këtyre provave do të lihet nesër, 6 qershor, ora 13:30″, u shpreh Ledio Braho.

Përfaqësuesit ligjorë të “Bashkë Fitojmë” kanë paraqitur disa prova, ku sipas tyre, tregojnë që ka pasur parregullsi në votime.

Ata thanë se për t’i konfirmuar pretendimet, kanë edhe pamje filmike të shkurtra, të cilat do t’u vendosen KAS-it në dispozicion.

Ndërkaq, KAS-i ka vendosur që të hënën, të bëhet rinumërimi i votave për Bashkinë e Rrogozhinës.

