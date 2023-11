Katër zakone që keni të cilat po ju pengojnë në jetë

Njerëzit janë qenie shoqërore. Kjo do të thotë se ne kemi nevojë për ndërveprim dhe shoqëri me të tjerët. Pikërisht për këtë duhet të jemi shumë të kujdesshëm me zgjedhjet tona, por edhe të kuptojmë ndikimin e tyre tek njerëzit përreth nesh. Në këtë “udhëtim”, pra, ka disa zakone që mund të rezultojnë mjaft të dëmshme gjatë rrugës.

Mos u kujdes për veten

Gjithçka fillon këtu. Nga kujdesi për veten dhe gjendjen tuaj mendore dhe emocionale. Kujdesuni për veten, mbani në jetën tuaj njerëz që ju bëjnë të lumtur dhe përpiquni të kuptoni efektin e zgjedhjeve tuaja tek ata që ju rrethojnë .

Për të shmangur të vërtetën

Kur shmangni të vërtetën në përpjekjen tuaj për të kufizuar shanset për t’u mërzitur apo edhe për të mërzitur dikë nga mjedisi juaj, atëherë gjithçka që po bëni është të “ushqeni” frikën tuaj . Mungesa e ndershmërisë mund të rrezikojë miqësitë tuaja ose të pengojë një jetë të shëndetshme shoqërore.

Jini emocionalisht manipulues

Të qenit emocionalisht manipulues qoftë me miqtë apo me partnerin tuaj është gjithashtu një sjellje mjaft e dëmshme. Sjellje të tilla i bëjnë të tjerët të vënë në dyshim veten dhe vendimet e tyre, dhe kjo mund të dëmtojë vetëvlerësimin e tyre .

Fantazma

Praktika e ndërprerjes së papritur dhe të plotë të komunikimit me një person tjetër, e njohur si “ghosting”, është një nga sjelljet më të këqija në kontekstin e marrëdhënieve ndërpersonale ose shoqërore . Nëse ju ka ndodhur, ka shumë mundësi që të jeni lënë në një gjendje konfuzioni ose pasigurie, ose ndoshta jeni ndikuar negativisht emocionalisht. Pra, është më mirë të mos ua bëni të tjerëve.

p.c. / dita