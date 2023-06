“Ke gjë apo s’ke gjë, hiqe gomën…!” Frika e trafikantëve në kufi: Kroati të bo zbor, djersita i gjithi nga sikleti!

Më 16 nëntor 2021 përgjohet biseda në kamion mes Artur Sulajt dhe Arian Tola dhe Donaldo Marku. Arian Tola dhe Artur Sulaj tregon një moment kur iu desh të përballej me doganierët kroatë. Ata tregojnë se kontrolli është i rreptë dhe kishin frikë se mos do i kapnin. Gjatë bisedës Artur Sulaj i kërkon Donald Markut para sepse nuk kishte pasur madje i kishte marrë lekë të ëmës. Gjatë bisedës duket zemërimi për shkak të vonesës së dorëzimit të ngarkesës.

Artur Sulaj: Kroati të bo zbor!!

Arian Tola: Hiqe gomen më tha mu, po nuk lirohet i thashë, jo tha lirohet me të ra goma ty si e liron?!! E futi ne grop, liroje the, e rrotullonte njoni tjetri, mshifte mu, unë po djersitesha nga sikleti!! Ke gjo apo s’ke gjo më tha mu? Nji milion për qind s’kam asigjo i thashë, do të lëshoj tha po do të lëshoj me gjysëm zemre mtha se spo ma ma se o bo shume keq, firmose i cikë këtë protokollin tha…mori shënim, gjithë ato formularë t’u marrë firma, mori shenim, vetëm te italiani këtu ishin dy makina polície e s’më thane gjë fare ato ishin mbyll.

Artur Sulaj q*** robt pse u vonove.

Arian Tola: Po e di kur jam nisë une, në ora dhjetë. S’po gjesha lekë me ça do visha ja mora nones. Ai fillonte tu më marre mu në telefon tu me ba ti horr, donte me u duk, i thashë ca ke që bërtet, ore tha ka burrni kjo pune, burrnia e kk*** mtrego mu, ja ke q*** nanen telefonit i thathe mos fol ore se na hap problemel! Janë shumë dogana, knej me tokë!

Artur Sulaj: Me toke të çahet trapi.

Arian Tola: Pse me ty e kan ato me tha mu, tha çdo dogane kontroll!!?

Artan Sulaj: Unë prandaj e bona furgonin me ulëse se edhe me pas gjo hyn te veturat jo te kamionat!