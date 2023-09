“Kemi deportuar 3500 emigrantë shqiptarë”, sipas ministrit britanik ka rënie me 90% të shqiptarëve në Angli

Ministri anglez i Emigracionit Robert Jenrick, ka raportuar këtë të martë në parlamentin britanik për emigracionin e paligjshëm.

Jenrik tha se që nga marrëveshja që Anglia arriti me Shqipërinë në dhjetorin e vitit të kaluar ka rezultate të suksesshme dhe falë saj janë kthyer mbrapsht 3.500 emigrantë shqiptarë.

Për pasojë, sipas tij, ka një rënie të ndjeshme me 90 për qind të shqiptarëve që arrijnë në Britaninë e madhe në mënyrë ilegale. Jenrick vuri në dukje se deri më tani këtë vit, mbërritjet e anijeve të vogla janë ulur me 20% krahasuar me vitin 2022.

“Muajin e kaluar ne shpallëm Task Forcën Profesionale, e cila do të rrisë masat përmbarimore kundër atyre avokatëve dhe përfaqësuesve ligjorë, të cilët ndihmojnë emigrantët të abuzojnë me sistemin e emigracionit. Ata avokatë që do të zbulohen duke mësuar emigrantët se si të qëndrojnë në vend me histori të rreme do të përballen me një dënim deri në burgim të përjetshëm. Që nga marrëveshja jonë me Shqipërinë në dhjetor të vitit të kaluar, ne kemi kthyer mbi 3500 emigrantë në javë. Ne kemi parë një ulje prej më shumë se 90% të numrit të shqiptarëve që vijnë ilegalisht. Deri më tani këtë vit ka pasur mbi 12,600 kthime, me kthime në gjysmën e parë të këtij viti 75% më të larta se e njëjta periudhë e vitit të kaluar”, tha Jenrick.

j.l./ dita