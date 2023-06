Kessie tërbon Barcelonën me këtë foto, për pushime me fanellën e Bayern dhe tutat e Realit!

Mesfushori i Bregut të Fildishtë, që militon te FC Barcelona, mori pjesë në një festë me miqtë gjatë pushimeve të tij, i veshur me fanellën e skuadrës bavareze të sezonit të kaluar. Barça dhe Bayern u takuan në fazën e grupeve të Champions League dhe Frank Kessié mori pjesë në të dyja ndeshjet (2-0 në Mynih dhe 0-3 në Camp Nou), ndaj kuptohet që do të jetë një fanellë që ndryshoi me një futbollist, nga skuadra gjermane.

Që andej, duke qenë një shenjë për kampionin e Bundesligës, ka një botë të tërë spekulimesh. Vëmendje kanë tërhequr edhe pantallonat e bardha me numrin 8 në ngjyrë bruz që Kessié ka veshur në video. Për shkak të tipografisë dhe ngjyrës, mund të jetë e Toni Kroos te Real Madrid, në sezonin 2017-18, por mburoja e rivalit të përjetshëm të Barcelonës nuk duket dhe as vijat vertikale karakteristike të Adidas në anë.

Kjo foto duket se do të ketë pasoja në Barcelonë, teksa thashethemet për një shitje të mesfushorit nuk kanë munguar.