“Këtu bëhesh shkencëtar, por mbetesh i varfër”, Skerdi Faria tregon largimin drejt Italisë

Është e njohur tashmë historia e doktor Skerdit, që në vitet e tij të vështira si student i është dashur të shesë në rrugët e kryeqytetit vaj makinash për të përballuar studimet.

Edhe pse kishte përfunduar shkollën e mesme me medalje të artë, familja e tij në atë periudhë nuk mund t’i përballonte shpenzimet, pasi të dy prindërit mësues i kishin larguar nga puna.

E megjithatë duke shitur vaj, apo përmes angazhimit me një restorant të vogël Skerdi Faria arriti t’i përfundonte studimet e larta në Tiranë me mesataren 9.5.

Por çfarë ndodhi më pas dhe si përfundoi ai në Itali?

“Kur mbarova Fakultetin e Mjekësisë fillova punë në Institutin e Shëndetit Publik. Nuk harroj premisën time të punës. Profesor Edi Kakarriqi më ka thënë këto fjalë: Këtu bëhesh shkencëtar, por mbetesh i varfër. Kisha qejf të bëhesha shkencëtar, por nuk dëshiroja të mbetesha i varfër”, tregon mjeku Faria.

Dhe në fakt duket se fati i dhuroi një tjetër mundësi.

“Ishte viti 1997 dhe ndërsa punoja në ISHP ku isha duke u marrë edhe me disa studime shkencore, vjen një ftesë për një konferencë në Itali. U largova drejt Romës me një vizë për konferencën dhe vendosa të qëndroja atje për të punuar dhe jetuar. Fillimisht nisa punë në “Istituto Superiore di Sanità” dhe 1 vit më pas kreva specializimin në “Higjienë e Mjekësi Preventive”, tregon mjeku.

“Kam bërë kamarierin, kam bërë instruktorin e palestrës. Në Itali isha mjek, bëja specializimin dhe punoja kamarier në fundjavë”, rrëfen ai.

Edhe në Itali, paralelisht me punën, ai do të thellonte studimet në vitet që pasuan. “Kreva njohjen e diplomës në “La Sapienza”, ku mora laurea në Mjekësi e Kirurgji dhe më pas mbrojta doktoratën në universitetin e Romës “La Sapienza” me temën e një studimi shkencor mbi infeksionet spitalore, si bashkëpunim i “Istituto Superiore di Sanità” dhe QSUT.

Në vitin 2009 përfundova specializimin për Anestezi e Reanimacion në Universitetin e Romës, “Tor Vergata”, shprehet mjeku Faria, teksa e pyet për vijimin e profesionit atje.

Ndërsa të dy specializimet dhe doktoratën i ka përmbyllur me lode, që është vlerësimi maksimal në Itali, në vitin 2011, ai vendosi të rikthehet në Shqipëri ku themeloi studion mjekësore KEIT që sot është spitali i vetëm ditor në vend i licensuar mbi kirurgjinë estetike.

n.s. / dita