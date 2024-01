Kina do të hetojë importet e alkoolit nga BE në një hetim të ri antidumping

Kina po nis një hetim anti-dumping për importet e alkoolit nga Bashkimi Evropian, një veprim që pason hetimin tregtar të bllokut për automjetet elektrike kineze.

Ministria kineze e tregtisë tha të premten se hetimi vjen pas ankesave të bëra nga shoqata e pijeve alkoolike të vendit në emër të një marke vendase. Një hetim antidumping përfshin hetimin nëse një vend po importon produkte me një çmim nën vlerën e drejtë të tregut.

Një zëdhënës në emër të Komisionit Evropian konfirmoi se hetimi kishte të bënte me “produktet e pijeve alkoolike (të njohura zakonisht si raki) që rrjedhin nga verërat e distiluara me origjinë nga Bashkimi Evropian”.

“Tani po vlerësojmë dokumentacionin që kemi marrë dhe do të ndërhyjmë në kuadrin e hetimit, sipas rastit, në bashkëpunim të ngushtë me industrinë e BE-së në fjalë,” tha zëdhënësi i ekzekutivit të BE-së për tregtinë, Olof Gill.

Konjaku francez pritet të jetë objektivi kryesor i hetimit. Njoftimi pa që aksionet e kompanive franceze të pijeve alkoolike si Pernod Ricard SA dhe Remy Cointreau SA ranë. Të dyja janë kompani mëmë të markave të njohura të konjakut, duke përfshirë Hennessy, Remy Martin dhe Martell.

Lëvizja shihet si një përgjigje ndaj hetimit të BE-së kundër subvencioneve për automjetet elektrike të prodhuara në Kinë, njoftuar gjatë fjalimit vjetor të Presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në tetor.

BE është e shqetësuar se kufizimet e importit të Pekinit dhe subvencionet bujare për firmat me bazë në Kinë po i vënë kompanitë evropiane në një disavantazh të padrejtë, duke fryrë deficitin masiv tregtar të bllokut me Pekinin.

Makinat elektrike të lira kineze kanë vërshuar së fundmi tregun e BE-së, duke nënvlerësuar prodhuesit vendas dhe duke paraqitur një kërcënim ekzistencial për industrinë e makinave evropiane.

p.c. / dita