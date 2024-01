Kina, gjiganti që po tretet

Rritje e dobët, papunësia e të rinjve në rritje. Dhe, për të dytin vit radhazi, kurba demografike bie. Kina është në vështirësi. Ajo humbet popullsinë. Të dhënat nga Enti Kombëtar i Statistikave tregojnë se udhëheqja e presidentit kinez Xi Jinping – pas braktisjes së nxituar në 2015 të politikës së një fëmije, eksperimenti i pamëshirshëm në inxhinierinë sociale me të cilin Pekini ka frenuar rritjen e popullsisë për 40 vjet – nuk duket se po i zbeh efektet. Numri total i njerëzve në Kinë ra me 2.08 milionë (0.15%) në 1.409 miliardë në vitin 2023. Shifra është shumë më e lartë se rënia e popullsisë prej 850 mijë e regjistruar në vitin 2022 – e lidhur me cunamin e Covid-it, e para që nga viti 1961, kur “Uria e madhe” goditi vendin. Lindjet ranë 5.7% në 9.02 milionë dhe shkalla e lindjeve arriti një rekord të ulët prej 6.39 lindjesh për 1000 njerëz, nga 6.77 lindje në vitin 2022.

Por kjo nuk mjafton: vdekjet vitin e kaluar u rritën me 6.6% në 11.1 milionë, me shkallën e vdekshmërisë që arriti nivelin më të lartë që nga viti 1974, në “epokën” e Revolucionit Kulturor.

Siç shkruan Reuters, viti 2023 ishte një vit i zi për Kinën: “Dëshira për të pasur fëmijë është dobësuar më tej në vend, papunësia e të rinjve ka arritur nivele rekord, pagat e shumë punonjësve janë ulur dhe kriza në pasuritë e paluajtshme, sektori ku është parkuar më shumë se dy të tretat e pasurisë familjare, është përkeqësuar”. Për më tepër, parashikimet duket se nuk lënë vend për shpresë për një ndryshim të trendit demografik. Sipas vlerësimeve të Kombeve të Bashkuara, popullsia e Kinës do të bjerë me 109 milionë deri në vitin 2050, një rënie tre herë më e madhe se sa pritej në vitin 2019. Pasoja e parë është plakja gjithnjë e më e shpejtë. Popullsia e Kinës 60 vjeç e lart arriti në 296.97 milionë në vitin 2023, rreth 21.1% e popullsisë së përgjithshme të saj. Në vitin 2022 ishte 280.04 milionë. Stabiliteti i sistemit të pensioneve është në rrezik. Popullsia e vendit në moshë pensioni pritet të rritet në më shumë se 400 milionë deri në vitin 2035 – më shumë se e gjithë popullsia e Shteteve të Bashkuara – nga rreth 280 milionë njerëz sot.

a.c./dita