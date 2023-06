Kina po gërmon pusin 11 km të thellë, do kalojë në dhjetë shtresa kontinentale

Kina ka filluar këtë javë gërmimin e një pusi 11,100 metra të thellë, që do të jetë si shpimi i dytë më i madh në histori: vrima do të kalojë nëpër më shumë se 10 shtresa kontinentale dhe do të arrijë në shkëmbinj që janë rreth 145 milionë vjet të vjetër, që i përkasin sistemit të Kretakut. të tokës së kores.

Pellgu karakterizohet nga burimet e tij të pasura të naftës dhe gazit, por edhe për të qenë një nga zonat më të vështira për t’u eksploruar për shkak të kushteve komplekse tokësore dhe nëntokësore.

Në fakt, rafineria shtetërore e naftës Sinopec është pjesë e projektit, e cila do të përdorë copa dhe tuba shpimi që peshojnë më shumë se 2000 tonë. Pasi të përfundojë, ajo do të bëhet gropa e dytë më e thellë e hapur nga njeriu në botë, pas vrimës Kola (Rusi, 12.2 km).

Siç shpjegohet për ABC nga Manuel Regueiro, president i Kolegjit Zyrtar të Gjeologëve (ICOG), thellësia e propozuar nga Kina është “e jashtëzakonshme” nëse e krahasojmë me thellësinë mesatare midis 1000 dhe 1600 metra në shpimin e naftës.