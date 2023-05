Kjo është dieta perfekte sipas Inteligjencës Artificiale

Vera është afër dhe të shumtë janë ata që janë në kërkim të dietës perfekte që do t’i shpëtojë nga kilogramët e tepërt. Disa e kërkojnë zgjidhjen duke ndjekur “dieta magjike” apo “dieta me yje” apo “dieta mrekullibërëse”, etj…

Mendimi i ekspertëve, dieta e duhur dhe stërvitja janë mënyra më e përshtatshme për të humbur peshë. Por duhet kohë dhe këmbëngulje për të parë rezultate. Dhe kur bëhet fjalë për humbje peshe në lojë ka hyrë edhe Inteligjenca Artificiale që ka propozuar dietën perfekte sipas saj.

Sipas ChatGPT, një chatbot i inteligjencës artificiale (AI), dieta mesdhetare zë sërish vendin e parë dhe konsiderohet mënyra më e sigurt për të humbur peshë.

Dieta mesdhetare njihet si e pasur me perime, drithëra dhe arra e garanton rezultate të qëndrueshme pasi ju mëson të hani siç duhet.

Ajo rekomandon gjithashtu shmangien e produkteve të qumështit me yndyrë, mishit të kuq dhe alkoolit, ndërsa në vend të kësaj lejon konsumimin e peshkut yndyror, arrave, farave dhe bishtajoreve.

Plani dietik i rekomanduar nga Inteligjenca Artificiale:

Dita 1

Mëngjesi: Kos me manaferra të freskëta dhe bajame, një fetë bukë të thekur gruri integrale dhe pak avokado.

Dreka: Sallatë me fileto pule të pjekur në skarë, zarzavate të përziera, domate promodorini, kastraveca, ullinj dhe djathë feta. Salcë me vaj ulliri dhe lëng limoni.

Darka: Salmon i pjekur në skarë me asparagus të pjekur në skarë dhe quinoa. Shtoni pak lëng limoni për aromë shtesë.

Dita 2

Mëngjesi: Spinaq me domate dhe qepë të freskët. Shërbejeni me bukë integrale.

Dreka: Pite arabe integrale, perime të pjekura në skarë, humus dhe pulë. Shtoni një sallatë jeshile të përzier.

Darka: Gjoks pule të pjekur në skarë me limon dhe barishte, i shërbyer me patate të ëmbla të pjekura dhe brokoli të zier në avull.

Dita 3

Mëngjesi: Tërshërë me qumësht bajame, fara chia, një banane dhe kanellë.

Dreka: Sallatë quinoa me domate promodorini, kastravec, qepë, ullinj dhe djathë feta. Salcë me vaj ulliri dhe lëng limoni.

Darka: Karkaleca të pjekura në skarë me speca dhe qepë shumëngjyrëshe. Shërbejeni me kuskus integral dhe një sallatë jeshile.

Dita 4

Mëngjesi: Avokado mbi tost integral me feta domate dhe një vezë të zier.

Dreka: Thjerrëza dhe sallatë jeshile me vaj ulliri dhe uthull.

Darka: Biftek pa dhjamë, i pjekur në skarë me lakra Brukseli të pjekur dhe një porcion të vogël makarona me grurë.

Dita 5

Mëngjesi: Omëletë me të bardha veze, spinaq dhe kërpudha. Shijojeni me një copë pjepër të prerë në feta.

Dreka: Sallatë e stilit mesdhetar me zarzavate të përziera, domate promodorini, tranguj, qiqra, ullinj dhe djathë feta. Shtoni vaj ulliri dhe uthull balsamike.

Darka: Merluc i pjekur në skarë me domate dhe ullinj, i shërbyer me kunguj të njomë dhe kuinoa.

Dita 6

Mëngjesi: Tërshërë integrale me feta pjeshke, bajame dhe pak mjaltë.

Dreka: Perime të pjekura, djathë dhie dhe darkë me sallatë jeshile. Fileto pule të pjekur në skarë të marinuar në limon dhe erëza, të shërbyer me perime të pjekura dhe kuskus me grurë të plotë.

Dita 7

Mëngjesi: Kos me mjaltë, bajame të prera në feta dhe manaferra të freskëta. Shijojeni me një fetë bukë gruri të thekur.

Dreka: Speca të mbushura me quinoa dhe sallatë greke.

Darka: Peshk me salcë limoni dhe erëza, i shërbyer me kunguj të pjekur dhe sallatë jeshile.