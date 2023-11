Komandot amerikane mbërrijnë në Izrael për të ndihmuar në lirimin e pengjeve 

Dhjetëra komando amerikane kanë mbërritur në Izrael ditët e fundit për të ndihmuar në operacionet e çlirimit të 240 pengjeve të kapur nga Hamasi dhe të mbajtur në Gaza.

Këtë e ka raportuar mbrëmë televizioni publik Kan, duke cituar burime në Pentagon.

Sipas kësaj medie, FBI, Departamenti i Shtetit dhe ekspertët amerikanë në negociatat e pengjeve ishin në kontakt me homologët e tyre izraelitë për të ofruar këshilla.

Ndërkohë, Katari ka arritur një marrëveshje me Egjiptin, Izraelin dhe Hamasin, në koordinim me Shtetet e Bashkuara, për lirimin nga Rripi i Gazës, nëpërmjet kalimit Rafah në Egjipt, të një numri të paspecifikuar pengjesh me shtetësi të dyfishtë dhe të tjerë në gjendje të rëndë shëndetësore.

Kjo është raportuar nga mediat pan-arabe, duke cituar burime pranë negociatave në vazhdim mes palëve.

p.k\dita