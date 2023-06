Kompanitë e basteve nuk kanë dyshime: Lionel Messi do fitojë Topin e Artë… (koeficentët dhe 4 kandidatët kryesorë)

Në tetor do të shohim fituesin e ri të trofeut “Topi i Artë” dhe nëse gjithçka shkon siç parashikojnë bastet, Leo Messi mund të vazhdojë të zgjerojë legjendën e tij me një çmim tjetër dhe të tetin personal.

Kërcënimi kryesor për argjentinasin ka qenë gjithmonë Erling Haaland, por fundi i tij i dobët i sezonit ka reduktuar shumë opsione për sulmuesin e ‘qytetarëve’, skuadra e të cilit nuk u kualifikua në Kupën e Botës, por arriti të fitonte tripletën. Po të kishte shënuar në finale, rivaliteti do ishte më i madh.

Që nga ai moment kur Argjentina doli kampione e botës dhe Leo Messi mbylli rrethin me albiceleste pas një paraqitje fenomenale individuale në Katar, futbollisti i atëhershëm i PSG u bë kandidati i madh për t’u shenjtëruar si një “Top” të ri, i fundit më 2021. Kupë Bote, golashënues i botërorit, kampionati francez. Dhe kompanitë i japin 1,29 koeficent basti.

Kurse sulmuesi norvegjez ka thyer të gjitha llojet e rekordeve të Premier League këtë sezon dhe gjithashtu mund të mburret se ka fituar trefishin me Manchester Cityn, por shtrirja e tij e fundit ka lënë disa dyshime, me 53 gola në total të shënuar sezonal, përfshi dhe te Norvegjia. Por së fundmi, ka shënuar vetëm një herë në nëntë ndeshjet e fundit të ekipit të tij: 52 gola në 53 ndeshje, që është mesatarja 0.98. Ndër bëmat e tij gjatë gjithë kursit, duke u bërë golashënuesi më i mirë në një sezon të Premier League (36), të qenit lojtari më i shpejtë për të arritur katër hat-trick në ligën angleze ose duke u bërë futbollisti më i ri që ka nënshkruar 30 gola në Champions League. Kompanitë i kanë vënë koeficientin 3,25 për të fituar “Topin e Artë”.

Pas kësaj dysheje vijnë De Bruyne, i cili humbi finalen për dëmtim, me koeficient 29 dhe Karim Benzema, me koeficient 101… Dhe çudia është se Mbape renditet i pesti në këtë garë, si nënkampion bote, golashënues dhe fitues i kampionatit francez.

Me mbylljen e sezonit 2022/23, fatura është hedhur për të gjithë pjesëmarrësit. Më 6 shtator do të shpallen kandidatët për çdo kategori dhe të hënën më 30 tetor do të zhvillohet gala në “Théâtre du Châtelet” në Paris, siç njofton revista “France Football”, ku votohet nga trajnerët, gazetarët dhe kapitenët e ekipeve.