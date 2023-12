Konflikt mes adoleshentëve, plagoset me mjet prerës 15-vjeçari në Tiranë

Një 15-vjeçar ka mbetur i plagosur pas një sherri me një bashkëmoshatar të tij. Ngjarja ndodhi në rrugën “Bedri Karapici” në Tiranë.

“Më datë 07.12.2023, në rrugën “Bedri Karapici”, janë konfliktuar dy të mitur të moshës 15 dhe 16 vjeç, dhe si pasojë është dëmtuar me mjet prerës 15-vjeçari, i cili ndodhet në spital, jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë që 16-vjeçari është shoqëruar në komisariat së bashku me prindërit”, bën me dije policia.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të konfliktit.

p.k\dita