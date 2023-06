Kontrata e kripur e Mbappe po ‘shkrumbon’ PSG-në

Largimet e Messit dhe Ramos kanë sjellë një ‘lehtësim’ pagash për klubin, masa e pagave të të cilit arriti në 729 milionë, duke arritur një shifër historike në futbollin evropian. Që PSG-ja t’i japë llogarive të tyre dritën jeshile, do të thotë se ata nuk janë të detyruar të shesin Mbappen, pavarësisht se kontrata e tij, faraonike në çdo mënyrë, mund të përbëjë problem për të në lidhje me Fair Play-in Financiar të UEFA-s.

Sipas rregulloreve të organit më të lartë të futbollit europian, kjo kundërpeshë ndaj investimeve të tepërta do të hyjë në fuqi nga kursi i ardhshëm me rregulla të reja. Çdo klub i lidhur me UEFA nuk duhet të shpenzojë 70% të të ardhurave të tij për përgatitjen e skuadrës, e cila përfshin masën e pagave, koston e transferimeve dhe komisionet për agjentët. PSG-ja, për momentin, ka arritur të shpëtojë ‘plumbin’ e parë, i cili do t’i lejojë të investojë pa asnjë lloj pengese, pavarësisht se UEFA do të jetë e vëmendshme ndaj shpenzimeve dhe të ardhurave të saj, gjatë merkatos aktuale të verës.

Kontrata e Mbappe shkon në 72 milionë euro në sezon pa llogaritur bonusin e besnikërisë, që llogaritet edhe në Fair Play, megjithëse PSG ka mundur të manovrojë që të mos llogaritet në këtë vit, i cili përfundon më 1 korrik. Sulmuesi francez do të marrë 70 milionë euro nëse vazhdon në Paris, shifër kjo që do të rritet në mënyrë eksponenciale, pasi në vitin 2024 do të jetë 80 milionë nëse rinovon deri në vitin 2025 dhe 90 nëse vazhdon edhe një vit dhe me një total mbi 300 mln euro, duke e zhytur klubin në borxhe dhe rrezik dënimi. Klubi numëron 369 mln euro humbje dhe vetëm largimi i francezit mund të qetësojë ujërat ekonomikë dhe të mbaj larg financierët e UEFA-s.