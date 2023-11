Kosova ka bërë hapat e duhur! Bislimi i kërkon BE-së heqjen e masave ndëshkuese 

Zëvendëskryeministër i parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog, Besnik Bislimi, ka kërkuar nga Bashkimi Evropian t’i largojë masat ndëshkuese ndaj Kosovës, megjithëse vazhdoi t’i kualifikoi si pasoja për vendin. Ai tha se Kosova ka marrë hapat e duhur për largimin e tyre, derisa tha se të njëjtat kanë ndikuar edhe në shkrimin apo vlerësimin e BE-së për Raportin për Kosovën gjatë vitit 2023.

“Masat e Komisionit Evropian karshi Kosovës janë ende në fuqi dhe besojmë që ka një mundësi që prezenca e këtyre masave ka pasur ndikim edhe në shkrimin e raportit apo vlerësimin që i është bërë Kosovës. Po ashtu masat që janë në fuqi bien ndesh me përpjekjet e rajonit për integrim të përshpejtuar në BE sidomos edhe me iniciativat e fundit, siç është plani i rritjes dhe ai për integrimin unik. Kosova ka bërë hapat e duhur, andaj është shumë i rëndësishëm që BE-ja së më shpejt t’i tërheq këto masa të cilat janë të kthyeshme dhe pa pasoja, në mënyrë që fokusi të kthehet në avancimin e integrimit evropian të vendit tonë”, theksoi Bislimi.

Në debatin parlamentar në Kuvend për këtë raport, Bislimi tha se janë disa arritje në segmentin e kritereve politike, drejtësisë, sundimit të ligjit dhe luftimin e korrupsionit që është dashur të vlerësohen më shumë.

“Sipas analizës sonë, janë disa arritje në segmentin e kritereve politike, më përkatësisht në fushën e qeverisjes, drejtësisë dhe sundimit të ligjit, por edhe luftimit të korrupsionit, të cilat është dashur të vlerësohen e të theksohen më shumë në këtë raport, meqë janë të arritura me shumë rëndësi për një shoqëri demokratike, dhe për më tepër, janë rekomanduar në vetë raportin e vitit të kaluar. Disa nga këto janë Ligji për qeverinë, Ligji për Prokurorinë e shtetit, funksionalizimi i Gjykatës Komerciale, rritja e ndjeshme e numrit të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe caktimi automatik i lëndëve”, tha Bislimi.

Ai përmendi disa arritje që sipas tij janë vlerësuar në raportin e progresit, siç janë arritjet në ERA II, reformat në fushën e demokratizimit dhe unifikimi me politikën e jashtme të BE-së në raport më luftën në Ukrainë dhe sanksionet ndaj Rusisë.

“Procesi i anëtarësimit në Bashkimin Evropian duhet të jetë në plotëni i bazuar në meritokraci. Kosova beson në të ardhmen e vet evropiane dhe si shembull i demokracisë në rajon duhet t’i jepet mundësia që këtë të dëshmojë. Ne kemi bërë hapin tonë më 15 dhjetor të vitit të kaluar kryeministri ka dorëzuar aplikacionin për anëtarësim në BE. Tani jemi të gatshëm dhe presim që t’i përgjigjemi mijëra pyetjeve teknike që vijnë nga komisioni evropian në mënyrë që të vlerësohemi në formë objektive dhe merita”, theksoi ai.

p.k\dita