Kredia e re është në rritje të lartë, ndërsa teprica e kredisë në stanjacion

Sidoqoftë, leximi i shifrave të kredisë së re duhet bërë me disa rezerva, sepse ajo përfshin edhe rifinancimet e kredive ekzistuese, zhvendosjet e kredive nga një bankë në një tjetër ose edhe konvertimet e kredive nga një monedhë në tjetrën, që këtë vit kanë qenë të shumta, për shkak të kursit të ulët të këmbimit Euro-Lek dhe normave më të ulëta të interesit në monedhën vendase.

Në fakt, megjithë rritjen relativisht të lartë të kredisë së re, stoku ose teprica e portofolit të kredisë për muajin nëntor pësoi një rënie të ndjeshme me 8 miliardë lekë për nëntorin. Në fund të muajit të kaluar, portofoli arriti vlerën e 722.2 miliardë lekëve, në rritje me pothuajse pesë miliardë lekë krahasuar me muajin shtator.

Me bazë vjetore, rritja e kredisë ngelet e ulët, me rreth 0.3%. Megjithatë, edhe këtu duhet marrë në konsideratë efekti i fortë statistikor i kursit të këmbimit. E zhveshur nga efekti i forcimit të lekut, rritja e kredisë do të ishte ende në nivele relativisht të larta.

Një faktor tjetër që mund të shpjegojë diferencat e konsiderueshme mes rritjes së kredisë së re dhe tepricës së kredisë mund të jetë edhe fakti që kredia e re është ndikuar më pak nga efekti i kursit të këmbimit, duke qenë se kreditimi i ri këtë vit ka qenë kryesisht në Lekë. Ndërkohë, teprica e kredisë është ndikuar më shumë nga ky efekt, duke qenë se portofoli në valutë të huaj përbën pothuajse gjysmën e totalit.

Rritja vjetore e portofolit të kredisë vazhdon të mbështetet e gjitha në rritjen e segmentit të individëve, ndërsa kredia për ndërmarrjet private dhe publike paraqitet në vlera më të ulëta krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

p.c. / dita