“Kreshta e pastër” asgjëson 453 bimë kanabisi në Mat

Vijojnë kontrollet nga toka, me patrulla këmbësore dhe nga ajri, nëpërmjet dronëve të Policisë, me qëllim identifikimin dhe asgjësimin e parcelave me kanabis.

Kështu në fshatin Madhesh të Mat, janë konstatuar 453 fidanë të dyshuar narkotikë cannabis sativa, të cilët u asgjësuan me anë të djegies. Policia ka shpallur në kërkim si autorë të dyshuar të këtij rasti kultivimi, janë vëllezërit Xhevalin Gjergji, 58 vjeç dhe Nikolin Gjergji, 52 vjeç.

Për këtë rast u referuan materialet në Prokurori ku filloi procedimi në gjendje të lirë, për veprën penale “shpërdorimi i detyrës”, për kryeplakun e fshatit Madhesh Zef Gjeçi, 64 vjeç, dhe Bujar Bajraktari, 47 vjeç, Inspektor i shërbimit pyjor në këtë zonë. Kjo ishte faza e 5-të, e operacionit policor të koduar “Kreshta të pastra”.