Kreu i Grupit Wagner i bën propozim ironik SHBA-ve: Kemi nevojë për F-35!

Yevgeny Prigozhin, kreu i Grupit Wagner, një formacion paraushtarak që vepron në vijën e parë të luftës midis Ukrainës dhe Rusisë në favor të palës së Moskës dhe që ka marrë qytetin e Bakhmut, objekt luftimesh intensive muajt e fundit, për përfitimin rus, pranoi një intervistë në ‘Politico’, ku guxoi t’i kërkonte SHBA-së armë me një ton humoristik:

“Kam një kërkesë për ju”, tha Prigozhin, duke iu referuar SHBA-së. “F-35. Nëse është e mundur, siç diskutuam në një rast tjetër, ne duam të blejmë furnizime përmes Zelandës së Re. Ata mund të kenë nevojë të furnizohen me karburant në Hawaii, por në të vërtetë nuk parashikoj ndonjë problem”, tha kreu i Wagner Group.

Po kështu, Prigozhin përmendi edhe emrin e Viktor Bout, tregtarit rus të armëve të lëshuar nga Shtetet e Bashkuara dhjetorin e kaluar, në një shkëmbim për basketbollisten amerikane, Brittney Griner. Në mesazhin e tij, shefi i Wagner zbuloi kontaktet me Bout dhe se ai është gati të “menaxhojë dorëzimin” e armëve. Një hetim mbi prodhuesin rus të pushkëve Orsis T-5000 dhe një blerje hipotetike e materialit ushtarak nga Shtetet e Bashkuara ishte shkas për këtë histori.

Nëse ky informacion do të ishte i vërtetë, do të nënkuptonte shkelje të ndalimit që si Uashingtoni ashtu edhe Bashkimi Evropian vendosën për të parandaluar eksportet dhe/ose importet e materialit ushtarak me kompanitë ruse. Lajmi vjen disa javë pasi vetë Prigozhin zbuloi se mercenarët po tërhiqeshin nga territori ukrainas pasi kishin përfunduar detyrën e tyre.

“Trupat tona kontrollojnë periferi të qytetit në pjesën jugperëndimore të rrethit Litak. Ata po përpiqen të ndalojnë avancimin në krahët e Bakhmutit me artileri”, tha ai në atë kohë. Përveç kësaj, ai përparoi se trupat e rregullta do të ishin ato që do të zëvendësonin ushtarët e tij. Një total prej 32,000 ushtarësh që u rekrutuan përfunduan kontratën e tyre me grupin dhe u larguan nga Ukraina, zbuloi organizata në një deklaratë.