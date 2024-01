Kthimi i emigrantëve, pala greke në Kapshticë shton sportelet për të shmangur radhën

Grekët shtojnë numrin e sporteleve në hyrje dhe në dalje duke mos krijuar radhë të gjata në të dyja anët e kufirit. Burime të siguruara pranë stacionit të policisë kufitare dhe migracionit në Kapshticë bëjnë me dije se pas negociatave të një dite më parë me policinë kufitare greke është rënë dakord që nga ana e tyre të shtohen sportelet në hyrje dhe dalje.

Vetëm një ditë më parë nëse pala greke punonte me dy sportele në hyrje dhe një në dalje ditën e sotme punon me 6 sportele, 3 hyrje dhe 3 dalje duke lehtësuar në maksimum lëvizjet e shtetasve shqiptarë e të huaj që duan të hyjnë në territorin helen. Me 6 sportele punon dhe policia jonë kufitare.

p.c. / dita