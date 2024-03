Kthjellime dhe temperatura në rritje, parashikimi i motit për sot

Nga e hëna në vendi parashikohet mot kryesisht i qëndrueshëm.

Kjo situatë vjen si pasojë e aktivitetit më të theksuar të dy anticikloneve, ai i Azoreve dhe ai Afrikan të cilët janë ngritur më lartë në gjerësitë gjeografike.

Në këtë mënyrë, ky aktivitet i tyre pritet të sjellë mot të qëndrueshëm dhe temperatura në rritje (tashmë zyrtarisht në periudhën e pranverës) edhe pse nuk do të mungojnë depërtimet e qendrave ciklonare me masa ajrore të ftohta.

Ditën e Hënë moti parashikohet me kthjellime por edhe alternime vranësirash kalimtare të cilat ditën e Hënë do të shoqërohen me reshje shiu të dobta dhe afatshkurtra në formën e pikave.

Përjashtim bënë dita e martë.

Temperaturat do të jenë me rritje të lehta përgjatë këtyrë ditëve (kryesisht në vlerat e mesditës), por në vlera mormale të mesatares klimaterike të vendit tonë.

j.l./ dita